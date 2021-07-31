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Turizm Bakanı Ersoy: "Yangın yerleşim yerlerinden uzakta" - Son Dakika

Turizm Bakanı Ersoy: "Yangın yerleşim yerlerinden uzakta"

31.07.2021 01:31

Turizm Bakanı Ersoy: "Yangın yerleşim yerlerinden uzakta" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te yangının yoğunlaştığı Asparan Mevkiinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğunu açıkladı Marmaris'te iki gündür devam eden...

Turizm Bakanı Ersoy: "Yangın yerleşim yerlerinden uzakta"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te yangının yoğunlaştığı Asparan Mevkiinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğunu açıkladı

MUĞLA - Marmaris'te iki gündür devam eden orman yangınını iki noktada devam ediyor. Yangın bölgesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangını Asparan ve Turunç bölgelerinde devam ettiğini, yerleşim birimlerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Bakan Ersoy yanın bölgesindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür çok sayıda yangınlarla boğuştuklarını ve Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda bulunduğumuz Marmaris Asparan mevkiinde yangın birkaç gündür devam ediyor. Devletimizin birçok kurumu ve başta Orman Genel Müdürlüğümüzün bütün ekipleri şu anda bölgede. Özellikle Marmaris'te kurumlar çok iyi örgütlenmiş durumda. Askeri üsten de bugün çok büyük takviye geldi. Diğer kurumlarımızdan Emniyet güçlerimizden TOMA'lar dahil yangın bölesini kontrol altına almaya çalıştık. Şu anda iki noktada sıkıntımız var. Bulunduğumuz Asparan ve Turunç Bölgesi. Şu anda ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. Kontrol altında tutup yarın hazırlayacağız inşallah. Günün ağarması ile birlikte amfibi uçaklar ve ile Sabah 06.00 gibi günün ağarması ile birlikte amfibi uçaklar ve helikopterlerimiz ile birlikte inşallah rüzgar da yardım edecek ve yangını bu noktada boğmaya çalışacağız. Beni en çok sevindiren ekiplerimizin çok özverili çalışması. Ama halkımızın gönüllülerimiz ve gençlerimizin de hepsinin burada nöbet tutuyor olması, destek veriyor olması. Bize her türlü desteği veriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Bu inanç ile bu yangın belasını el birliği ile atlatacağız diye düşünüyorum" dedi.

Hava şartları çok kötü olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Kuru bir hava var. Yangın için gerekli bütün elverişli bütün ortam var. Maalesef Türkiye has bir ortam değil. Avrupa haritasına baktığımız zaman yangın haritasına birçok noktada kıyı ülkelerinden yangın ilerlemiş durumda. Ülkemizde de çok kuru bir hava var şuanda rüzgar yoğun esiyor. Bu rüzgar lehimize akşam itibari ile. Bu şekilde devam ederse biz de bu bölgede ekiplerimiz ile birlikte yangını boğacağız. Yarın sabah gün ağarması ile birlikte inşallah elimizdeki bütün uçakları ve helikopterleri kullanarak ilave ekiplerimiz de gelmiş oluyor ve yangını kontrol altına alıp soğutacağız diye düşünüyorum. İnancımız bu yönde. Bu sadece ekiplerin ve kurumların çalışması ile olacak ir şey değil. Bize güç veren halkımız var. Bıraksak onlar girmek istiyor yangın bölgesine. Buna hiç gerek yok. Onlar bize her türlü desteği veriyorlar zaten. Ekiplerimiz de çok başarılı ve özverili bir şekilde çalışıyor. İnşallah hep beraber bu işin altında kalkacağız. Ama keşke tabi ki can kaybı olmadan, yaralı olmadan bu işin altından kalksaydık. Şahin kardeşimizin cenazesine de gittik, ailesine Allah sabırlar versin diyorum. Antalya'da da üç tane kaybımız var biliyorsunuz. Onlara da Allah rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımız hızlı bir şekilde taburcu olmaya başladı. İnşallah yeni yaralılar ve kayıplar olmadan bu işin altından kalkacağız diye düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz yangını söndürmek. Bizim tek konsantrasyomuz yangını söndürmek. Şu anda yerleşim bölgelerinden yangın uzakta. Bütün çabamız da yerleşim bölgelerinden yangın uzakta. Bütün çabamız ad yerleşim yerlerine gelmeden kontrol altına alıp söndürmek. Şu anda da ekiplerimiz bu gayret içinde" dedi.

Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yerleşim yerlerinden uzakta
Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yerleşim yerlerinden uzakta
Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yerleşim yerlerinden uzakta
Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yerleşim yerlerinden uzakta

Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris, Yangın, Mevla, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Turizm Bakanı Ersoy: 'Yangın yerleşim yerlerinden uzakta' - Son Dakika


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