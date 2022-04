'Turizmin Yıldızları' ödüllendirildi - Son Dakika

TURİZME katkı sağlayan şehirler ve şehirlerle bütünleşen markalar, Yıldız Ödülleri Gecesi'nde ödüllendirildi. Törenin, tüm geliri turizm bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarılacak.

Yıl boyunca iç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla Yıldız Ödülleri Gecesi düzenledi. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen geceye Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Oktay'ın eşi Margaux Oktay, sanatçılar Oktay Kaynarca, Ziynet Sali, Özcan Deniz, Nilgün Belgün ve Suzan Kardeş'in yanı sıra siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Rotahane Kurucuları Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu ise Serkan Çağrı ve Ebru Akel yaptı.

AMACIMIZ TÜRKLERİN DE TÜRKİYE'Yİ GEZİP KEŞFETMESİ 3,5 yıldır yürütülen turizmde farkındalık projesi Rotahane'nin kurucusu Pervin Ersoy, geceyle ilgili yaptığı açıklamada, "En büyük amacımız Türklerin de Türkiye'yi gezip keşfetmesi. Yurt dışında insanlar kendi ülkelerini köylerine, kasabalarına varana kadar gezip dolaşıyorlar ama Türkiye'de Türkler, ülkelerini istediği kadar gezmiyor. Pandemi dolayısıyla hızımızı kesmemize rağmen 40 şehre ulaştık" dedi.

2023 YILININ SONUNDA 81 ŞEHRE ULAŞILACAK Ersoy, "2023 yılının sonlarına doğru 81 şehrimizi de tamamlayacağız. Bu ödül gecesi bir sosyal sorumluluk projesi de içeriyor. Buradan sağlanacak gelirle turizmde okuyan çocuklara burs kolu yaratacağız. Önemli olan kalplere dokunabilmek ve Türkiye'yi daha güzel tanıtabilmek. Bizler çorbaya birer tuz katmaya çalışıyoruz. Çok kapsamlı çekimler yapıyoruz ve büyük bir ekiple gidiyoruz. Gittiğimiz her şehrin yıldızını parlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HER ŞEHİR BİR YILDIZ VE PARLATILMAYA İHTİYACI VAR Rotahane Kurucu Ortağı Bilge Kuru da, ödül gecelerinin geleneksel hale geleceğine dikkat çekerek, "Gezdiğimiz illerin Oscar Ödülleri diyoruz, Yıldız Ödüllerimizi dağıtıyoruz. En iyi gastronomisi olan, turizme en çok katkısı olan şehirlerimizi bu geceyle ödüllendirmeye karar verdik. Bizimle gezen ünlü gezginlerimizle de bir araya gelmeye karar verdik. Bizi yalnız bırakmadılar. Yıldız Ödülleri Gecesi geleneksel hale gelecek. Rotahane ailesi olarak her sene nisan ayında bunu hayata geçireceğiz. Gezdiğimiz tüm illere de yıldızları dağıtıyor olacağız. Her şehir bir yıldızdır ve parlatılmaya ihtiyacı varö diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN HER ŞEHRİ AYRI BÜYÜLEYİCİ Geceye katılan isimlerden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, "İç turizme önem veriyorlar ve Pervin Hanım'ın başkanlığında Rotahane çok güzel bir proje. Ben de bir çok şehri gezme mutluluğundayım. Hem iç turizmi kalkındırıp hem de Türkiye tanıtımı yapılıyor. Çok başarılı bir proje. Ben de bunun küçük bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin her şehrini, her köşesini, her toprak parçasını çok seviyorum. Her şehir ayrı büyüleyici ve her şehirde ayrı bir şey keşfediyoruz" dedi. Rotahane ile birlikte Diyarbakır'a gittiğini belirten sanatçı Ziynet Sali de, "Ülkemiz o kadar güzel ki ve Pervin o kadar zor bir şey yapıyor ki… Bunu gönülden yapmayan hiç kimse yapamaz. Çok yorucu ve fedakar bir ekibi var. Ben Türkiyemin her köşesini seviyorum desem çok klişe olacak ama gerçekten öyle. Bizler de konserler için gidiyoruz ve birçok şehrimizi görüyoruz. Her gittiğim şehirden, kasabadan çok etkilenerek dönüyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'TEN EDİRNE'YE ÖDÜLLER DAĞITILDI Tüm gelirinin turizm bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarıldığı törende ödüle layık görülen şehirler ise şöyle: Kastamonu - Yılın Eko-Turizm Şehri Gaziantep - Yılın Gastronomi ŞehriBalıkesir - Yılın Keyifli Yaşam ŞehriKahramanmaraş - Yılın Yenilikçi Turizm Şehri Edirne - Yılın Festival ŞehriAfyon - Yılın Parlayan Yıldız Şehri Çankırı - Yılın Sağlık Turizmi Şehri Çanakkale - Yılın Müze Şehri İllerle bütünleşen markalar ödülüne layık görülenler ise şöyle: Edirne - PerejaGaziantep - SankoKarabük - LC Waikiki Geceye sponsor olan Four Seasons, The BO Viera ve DenizBank; Rotohane'yi destekleyen markalar, Arzum Okka, Parla Fine Jewellry, Lavin Event, Click34'e de gece de plaket verildi.

- Karaköse