Türkiye Barolar Birliği
ile Alman Barolar Birliğince Türk-Alman Avukatlar Konferansı Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Ünsal Toker, TBB Konukevi'nde düzenlenen Türk-Alman Avukatlar Konferansı Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı açış konuşmasında, Türkiye Barolar Birliği ile Alman Barolar Birliği'nin uzun yıllara dayanan samimi dostlukları olduğunu belirtti.
Almanlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Toker, masanın konu başlıklarını, "Yargı Bağımsızlığına İlişkin Avrupa
Standartları", "Demokrasi ve Özgürlüklerin Olmazsa Olmazı Olarak Bir Hukuk Devletinde Güçlü ve Bağımsız Savunma" ve "Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Refahın Olmazsa Olmazı Olarak Hukuk Devleti" şeklinde sıraladı.
Alman Barolar Birliği Başkanı Dr. Wessels
Alman Barolar Birliği Başkanı Dr. Ulrich Wessels ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Wessels, Yargıtay
ve Anayasa Mahkemesi
Başkanlığını da ziyaret ettiklerini vurguladı.
2015 yılından bu yana Alman Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Wessels, mesleğinin avukatlık ve noterlik olduğunu, sorumluluk alanları arasında Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin yer aldığını kaydetti.
Avrupa'nın siyasi ortamının çok kırılgan hale geldiğine işaret eden Wessels, avukatların mesleklerini icra etmesi için maddi ve manevi imkanların çok önemli olduğunu söyledi. Almanya
ve Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığına dikkati çeken Wessels, uluslararası herhangi bir faaliyet için hukuk devletine ve adalete ihtiyacın olduğunu sözlerine ekledi.