Türk ara buluculuk modeli ilk kez Afrika'da tanıtıldı

Türkiye'nin ara buluculuk modeli, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Adalet Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) iş birliğinde Batı Afrika ülkesi Gine'de tanıtıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ara buluculuk alanında son yıllarda gösterdiği yüzde 70 başarı seviyesi, Batı Afrika ülkesi Gine'de anlatıldı.

TİKA, Adalet Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu iş birliğinde Gine Arabuluculuk Kurumu'ndan 43 personel için ara buluculuğun Türkiye ve dünyadaki uygulama alanları ve örnekler, ara buluculuğun aşamaları ve müzakere teknikleri, Türkiye'nin ombudsmanlık alanında yaşadığı tecrübeler ve kurumsal yapısı konularında 6 günlük eğitim programı düzenlendi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan denetçi Sadettin Kalkan, Genel Sekreter İbrahim Kılınç, uzman Aslı Kan ve Adalet Bakanlığını temsilen ara bulucu avukat Dursun Yassıkaya ve TOBB Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Koordinatörü Onur Yüksel tarafından Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki tecrübeleri Gine Arabuluculuk Kurumu çalışanlarıyla paylaşıldı.

Eğitimin açılış programında konuşan Eski Gine Başbakanı Ombudsman Muhammed Sait Fofana, eğitim programının ilk ayağının Konakri'de gerçekleştirildiğini, söz konusu eğitimin çalışanların kapasitesinin artırılması, Türkiye'deki tecrübelerin Gine'ye aktarılması ve ara buluculuk yoluyla kemikleşmiş sorunların çözümüne katkı sağlanması açısından çok önemli bir başlangıç olduğunu dile getirildi.

Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gine ziyaretiyle yoğunlaşan Türkiye-Gine ilişkilerinde bu eğitimle yeni bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Tarım, enerji gibi alanlarda Türkiye'nin destek verdiği Gine'de eğitim alanında da yapılacaklar olduğunu ifade eden Türemen, ikili ilişkilerin genişleyerek her alanda sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Kamu denetçisi Kalkan ise iki ülke arasındaki uzaklığın kardeşliğe mani olamadığını, KDK'nin Gine'de verdiği eğitimin en önemli amacının yöneticilerde adalet anlayışının yerleşmesine katkı vermek olduğunu kaydetti.

Programın ardından katılımcılara sertifikaları Gine Ombudsmanı Sait Fofana, TİKA Konakri Koordinatörü Gökhan Keser, ara bulucu avukat Dursun Yassıkaya ve TOBB Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Koordinatörü Yüksel tarafından takdim edildi.

Gine'nin farklı kabilelerden oluşan toplumsal yapısı ve devletin toplumsal ihtiyaçları gidermede yetersiz kalması ombudsman ve ara buluculara duyulan ihtiyacı artırıyor.

Mahkeme sürecinin zaman alması nedeniyle yargı dışında farklı çözümler ortaya çıkıyor. Vatandaşların devlet veya tüzel kişiler arasındaki problemlerinin yargıya intikal ettirilmeden çözümü konusunda ombudsman ve ara bulucular önemli görevler üstleniyor.