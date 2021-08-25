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Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı

25.08.2021 13:31

- Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı Türk ve Arap iş dünyası bu fuarda buluştu Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı bugün gerçekleştirilen açılışla kapılarını ziyaretçilere açtı.

- Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı

Türk ve Arap iş dünyası bu fuarda buluştu

İSTANBUL - Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı bugün gerçekleştirilen açılışla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türk Arap İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen ve binin üzerinde firmanın katıldığı Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi İsmail Rıfaie, TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İsrafil Kurulay, Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rida Bin Cuma Al Salih, ve çok sayıda katılımcı firma yetkilisi katıldı.

"Bizim hem dini hem siyasal hem de kültürel birlikteliğimiz var"

Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin fuarın Türk ve Arap dünyası arasında ticaret hacmine büyük katkı sağladığını belirterek "Türk ve Arap iş dünyasının bir araya geldiği bir organizasyon ve biz bu organizasyonları önemsiyoruz. Hem Türk hem de Arap iş dünyasının hacimlerinin artması gerekiyor. Bizim hem dini hem siyasal hem de kültürel birlikteliğimiz var. Bu organizasyonlar da köprü görevi görüyor. Bugün burada 250 Türk 750 Arap firması bulunuyor. Amacımız burada yapılan toplantılarla ticaretin artmasını sağlamak. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır aksayan bir süreç var malum bütün ülkeler kapandı. Ticaret hacmi düştü. Ama şuan da pandeminin hafiflemesiyle pandeminin etkisinin yavaş yavaş azalmasıyla beraber bir ciddi patlama söz konusu. Bundan da Türkiye olarak büyük bir pay almamız lazım. Çünkü Türkiye çok önemli bir transit noktası Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir merkez. Afrika'nın tamamına en yakın ülkelerden bir tanesi ve birçok ülkenin üretim merkezi. Türkiye olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere Arap ülkeleriyle ticaret hacmimiz çok iyi. Helal konusu çok önemli neden önemli, çünkü dünya küçüldü. Dünya'nın her ülkesinde milyarlarca Müslüman yaşıyor. Dolayısıyla bunların güvenli gıdaya ulaşma hassasiyeti var. Bu alanda İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde kurulan bir helal yapı var. Ama bu yapının akreditasyon kurumu olarak belgesel olarak bir aktivitesi yoktu. Ama biz Türkiye olarak 2017 yılında Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde onunla iş birliği yaparak Ticaret Bakanlığı nezdinde bir akreditasyon kurumu kurduk. Amacımız hem ülkemiz de hem de dünyanın her noktasında Müslümanların güvenli gıdaya ulaşması. Buna ilişkin olarak da bu işin ticaretini yapan firmalar açısında da çok önem arz ediyor. Bu belgeyi alan firmalarında ticaret hacmi artacak haliyle. Çünkü dünyanın her noktasında gıda da helal almak isteyen istekli bir tüketici kitlesi bulunuyor. Bu anlamda biz Türkiye olarak 2017 yılında bu kurumu kurduk. 2018 yılında faaliyetine başladı ve 3 yılda çok büyük bir mesafe kat etmiş durumda" diye konuştu.

Fuarın pandemi sonrasında yatırımların Türkiye'ye çekilmesi ve sanayinin tekrar canlanmasına büyük katkı sağladığını belirten TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar "Çok önemli bir fuar. Çok özel ve zor bir dönem Covid-19'da Türkiye ve bütün ülkeler çok zor bir imtihandan geçti. İnşallah yavaş yavaş açılmaya başladı bu dönemde bu işi yapmak çok önemli ticaretin açılması, yatırımın Türkiye'ye çekilmesi ve sanayinin tekrar canlanması ve ticaretin artması için çok önemli. O yüzden biz de elimizden geldiği kadar TÜRAP olarak uzun bir çalışma sonucunda güzel bir emek ortaya koyduk" dedi.

Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı

Türkiye, Tarım, Türk, Arap, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika


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