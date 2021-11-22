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Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek - Son Dakika

Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

22.11.2021 19:50

Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü boğazlardaki gemi trafiğini HAVELSAN'ın hazırladığı yerli ve milli yazılımla yönetecek Yerli ve milli yazılım sürecinde geçici kabul testleri tamamlanmak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik...

Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü boğazlardaki gemi trafiğini HAVELSAN'ın hazırladığı yerli ve milli yazılımla yönetecek

Yerli ve milli yazılım sürecinde geçici kabul testleri tamamlanmak üzere

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri Müdürü Hakan Kaya:

"Türk Boğaz'larını yerli ve milli yazılımla yöneteceğiz"

İSTANBUL - Türk Boğazları'nı HAVELSAN tarafından hazırlanan yerli ve milli yazılımla izlenecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türk boğazlarındaki trafiği yeni yazılım ile yönetecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri Müdürü Hakan Kaya, yakında boğazların yeni yazılımla yönetileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, çeşitli tip ve sınıfta 104 deniz aracıyla ve deneyimli personel kadrosuyla denizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Mersin, İzmit ve İzmir olmak üzere toplam 5 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi bulunuyor. Türkiye'de bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde 215'i Deniz Trafik Operatörü ve baş operatör olmak üzere toplam 327 personel, denizlerdeki seyir emniyeti için görev yapıyor. İstanbul'da bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde, 47'si Deniz Trafik Operatörü ve baş operatör olmak üzere toplam 74 personel görev yapıyor. İstanbul'da bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Türk Boğazları bölgesinde gemilerin emniyetli geçişinin sağlanması, gemi trafik organizasyonunun idamesi ile birlikte özellikle acil durum yönetimi ve koordinasyonunda önemli bir rolü bulunuyor. Gemilerin boğazlarımızdan emniyetli bir şekilde geçişlerini sağlamakla birlikte arızalanan, tehlikede olan veya herhangi bir acil bir durum yaşayan gemilere de anında müdahale sağlanıyor.

Yerli ve milli yazılıma geçilecek

İstanbul'daki Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yakında HAVELSAN ile birlikte yürütülen Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltme Projesiyle birlikte artık yerli ve milli bir yazılıma geçecek. Bu yazılımla tüm bu gemi trafiğini izleyip yönetilecek. Yerli ve milli yazılım sürecinde geçici kabul testleri tamamlanmak üzere.

Yakın bir zamanda yerli ve milli yazılıma geçeceklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri Müdürü Hakan Kaya, "HAVELSAN ile birlikte yürüttüğümüz Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltme Projesiyle birlikte artık yerli ve milli bir yazılımla tüm bu gemi trafiğini yakın bir zamanda izleyip yönlendirebileceğiz. Yakın zamanda Türk Boğazlarını yerli ve milli yazılımla yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde 215'i Deniz Trafik Operatörü ve baş operatör olmak üzere toplam 327 personel olduğunu söyleyen Kaya, "Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri'mizde 7/24 görev yapmakta olan personelimiz; özellikle Türk Boğazları bölgesinde gemilerin emniyetli geçişinin sağlanması, gemi trafik organizasyonunun idamesi ile birlikte özellikle acil durum yönetimi ve koordinasyonunda önemli bir rolü bulunmaktadır. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Mersin, İzmit ve İzmir olmak üzere toplam 5 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezlerimizde, 215'i Deniz Trafik Operatörü ve Baş operatör olmak üzere toplam 327 personel, denizlerimizdeki seyir emniyeti için 7 gün 24 saat görev yapmaktadır" diye konuştu.

Türkiye genelinde konuşlandırılmış 100'ün üzerinde deniz aracının bulunduğunu ifade eden Kaya, "Sorumluluk sahamızda deniz trafiği ile ilgili bir problem saptadığımızda telsiz üzerinden veya çeşitli iletişim kanallarından bize gelen ihbarlarda boğazın çeşitli yerlerinde veya boğaz dışında çeşitli mevkilerde konumlandırılmış kurumumuzun deniz araçları vasıtasıyla hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmekteyiz. Ayrıca, tüm Türkiye etrafında konuşlandırılmış 100'ün üzerinde çeşitli sınıf ve tipte deniz aracımızla gelen ihbarlara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmekteyiz. Sorumluluk sahamızdaki gemilerle sürekli telsiz üzerinden irtibat kurmaktayız. Dolayısıyla acil bir durum yaşandığında buradaki tecrübeli personelimizle gemileri yönlendirmekteyiz ve boğaz içindeki konuşlu deniz araçlarımızla hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek
Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek
Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek
Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli, Gemi, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek - Son Dakika


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