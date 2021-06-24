Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılı başkentte konserle kutlandı - Son Dakika

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen konserle kutlandı.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonu ve Türk Cumhuriyetlerinin kültür bakanlıklarının iş birliğinde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılının kutlanması çerçevesinde "Türk Dünyası Halk Ezgileri" başlığıyla Konser Programı ve Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjayev, farklı ülkelerin Ankara'da bulunan diplomatik misyon temsilcileri ile davetliler katıldı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Düsen Kaseinov, Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının hemen ardından Türk iş birliği teşkilatı olarak kurulan TÜRKSOY'un ilk günden itibaren üye ülkeler arasındaki ilişkiler ve uyum sürecine kültür, sanat, bilim alanında çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu konserle Türk dünyasının bütün renklerinin bir araya gelmesine vesile olduğunu vurgulayan Kaseinov, "Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık sürecindeki rolü açısından, izninizle Türkiye Cumhuriyeti'ne özel bir sayfa açmak ve Türkiye'mizin, bağımsızlık yolumuzda, tarihe altın harflerle geçecek katkılarını şükranla, minnetle anmak istiyorum. Daha ilk saatlerinde bağımsızlıklarımızı tanıyan ilk ülke Türkiye oldu ve gerek bölgedeki gücüyle gerek tecrübeleriyle yanımızda yer aldı. Bu değerli desteği her zaman yüreğimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz da Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 30'uncu yılını, bu ülkelerden gelen devlet orkestralarının icra ettiği konserle kutlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Etkinliğin öncelikli amacının, Türk halkları arasındaki manevi ve tarihi bağı sanat vasıtasıyla hatırlamak, hatırlatmak ve sağlamlaştırmak olduğunu vurgulayan Yavuz, "Ne mutlu ki sosyal ve kültürel alanlarda yapmış olduğumuz benzer çalışmalar, bizleri birbirimize hemen her alanda daha da yakınlaştırıyor. Tek yürek olmamıza, tek vücut gibi hareketi etmemize katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Konserde Azerbaycan'dan Agaverdi Paşayev, Kazakistan'dan Abılay Tilepbergen, Kırgızistan'dan İrina Suerkulova, Rısbek Jumakunov, Özbekistan'dan Prof. Firuza Abdurahimova, Türkmenistan'dan Guvançmuhammed Saparaliyev ve Türkiye'den Cem Gürdal yönetimindeki orkestralar seçkin eserleri icra ederken Türk Cumhuriyetleri sanatçılarından Lala İbrahimova, Aşık Beybit Musayev, Janar Turatova, Elmira Tadciyeva ile Türkiye'den Feryal Başel Tüzün sahne aldı.

Konserin ardından davetliler sergiyi gezerek, Türk Dünyası fotoğraf sanatçılarının kültür, sanat, gelenekler, yaşam, spor, doğa ve diğer alanlarda çektikleri fotoğraflarla ilgilendi.