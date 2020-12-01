Türk firması imzası taşıyan Türkistan Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı - Son Dakika

Türk firması imzası taşıyan Türkistan Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı

01.12.2020 22:19
Türk firması imzası taşıyan Türkistan Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı, System.String[]

Kazakistan'da yeni hizmete açılan Türkistan Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul, Mekke, Bakü, Moskova ve Dubai'ye uçak seferleri yapılacak.

Kazakistan'da yeni hizmete açılan Türkistan Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul, Mekke, Bakü, Moskova ve Dubai'ye uçak seferleri yapılacak.

Hazret Sultan olarak da anılan Türkistan Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş başkent Nur Sultan'dan yapıldı.

Fly Arystan Havayolu Şirketinin Nur Sultan-Türkistan seferini yapan uçağın yolcuları havalimanı pistinde törenle karşılandı.

Aynı anda 9 uçak kabul edebiliyor

Havalimanı şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunuyor. Toplam 905 hektar alanı kapsayan havalimanı, bağımsız Kazakistan tarihinde sıfırdan yapılan ilk havalimanı özelliğini taşıyor.

Airbus A 340, Boeing 700 gibi uçak tiplerine uygun pist uzunluğu ve genişliğine sahip havalimanı aynı anda 9 uçağı kabul edebiliyor.

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanının Kamu Özel Ortaklığı (PPP) modeli ve yüzde yüz özel sektör sermayesi ile faaliyete geçirildiğini belirtti.

Arslan, 20 yıldır Kazakistan'da çalıştıklarını dile getirerek, "Sayın Nazarbayev ile iki yıl önce Türkiye ziyaretinde buluştuk. Kendisi Türkistan'ı yeni eyalet merkezi ilan ettiğini ve Türk iş adamlarını davet ettiğini ifade etti. Bizim bu proje ile serüvenimiz böyle başladı." dedi.

Söz konusu havalimanını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 11 ayda faaliyete geçirmeyi başardıklarını kaydeden Arslan, mimari olarak Türkistan'ın simgesi olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nden esinlendiklerini ifade etti.

Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip

Kazak hükümetinin, Türkistan'a yılda yaklaşık 2,5 milyon turist beklediğini belirten Arslan, yeni havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyon olduğunu aktardı.

Arslan, salgın sürecine göre, ilk etapta İstanbul, Mekke, Bakü, Moskova ve Dubai'ye seferler başlatılmasının planlandığını söyledi.

Türkistan Eyaleti Vali Yardımcısı Arman Jetpisbay da yeni havalimanının hizmete açılması Türkistan sakinleri ve misafirlerine büyük sevinç yaşattığını ve aynı zamanda sadece şehrin değil tüm bölgenin kalkınmasında önemli rol üstleneceğini söyledi.

Kazakistan, Türkistan, Dubai, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk firması imzası taşıyan Türkistan Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı - Son Dakika


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