Türk gıda ihracatçılarından Çin mesaisi - Son Dakika

Türk gıda ihracatçılarından Çin mesaisi

Uzak Doğu ülkelerine yönelik tarım ürünleri ihracatının önündeki engeller bir bir kalkıyor.

Türk gıda ihracatçılarından Çin mesaisi, System.String[]

Uzak Doğu ülkelerine yönelik tarım ürünleri ihracatının önündeki engeller bir bir kalkıyor. 54 firma Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatını yapabilecek. Pandemi sürecinde bu önemli gelişmeyle birlikte Türkiye-Çin hattındaki ticaret yeni bir ivme kazandı. Uzak Doğu'da elini kuvvetlendiren Türk gıda ihracatçıları Çin pazarında daha da güçlenmek istiyor.

Ticaret Bakanlığı işbirliğinde ve Guanco Ticaret Ataşeliğinin koordinasyonunda Guangdong Gıda İthalatçıları Birliği Başkanı Wolfgang Qi, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen webinarda Çin pazarı ve iki ülke ihracatındaki gelişmeler, farklı ürünlerin bu büyük pazarda taşıdığı potansiyel konuşuldu.

"ABD menşeli ürünlere Çin'in uyguladığı gümrük vergileri önemli"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Çin'in 2018 yılından bu yana Ege İhracatçılar Birliği olarak başlıca hedef pazar olduğunu, bu ülkeye yönelik birçok heyet ve fuar katılımı çalışmalarının korona virüs öncesi dönemde farklı sektörler için yapıldığını söyledi. Celep, "Maalesef içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu çalışmalara ara vermek durumunda kaldık. Çin, 1.4 milyarı aşan ve gelir düzeyi giderek artan nüfusu, yıllık 700 milyar dolara ulaşan gıda tüketimi ve 2018 yılı itibariyle 118 milyar dolara ulaşan gıda ithalatı ile bizim için çok önemli bir hedef pazar konumunda. ABD ile Çin arasında devam eden ticari müzakereler sonucunda ABD ile Çin pazarında rekabet ettiğimiz kiraz gibi ABD menşeli ürünlere Çin'in uyguladığı gümrük vergileri bizi yakından ilgilendiriyor. Diğer yandan çok geniş bir coğrafyaya, farklı gelişmişlik seviyelerine ve damak zevklerine sahip coğrafi ve beşeri bölgelere sahip olan Çin pazarına ürün bazında doğru, hedef odaklı, etkili ve en az maliyetle giriş ve tanıtım-pazarlama çalışmaları yürütülmesi her tarım-gıda sektörümüz için önem taşıyor" dedi.

" Avrupa'yı doyuran Türkiye dünyayı doyurabilir"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ürünlerin tazeliğine çok önem verildiğini, bu anlamda Türkiye'nin ürün çeşitliliğiyle şansının büyük olduğunu, Çin pazarına her ürünün gönderilemediğini açıkladı. Uçak, şöyle konuştu:

"Kiraz ihracatı ile ilgili müzakere ve teknik çalışmalar 2018'da sonuçlandı ve ihracatımız başladı. Diğer taze meyve-sebzelerin ihracatı için iki ülke bakanlıkları arasında müzakere ve çalışmalar devam ediyor. Pekin ve Guangzhou Ticaret Müşavirliklerimizin katkı ve destekleri ile alternatif pazara giriş yöntem ve metotları konusundaki arayışlarımız devam ediyor. Amacımız, önümüzde yeni normalleşme döneminde ortaya çıkacak olan ve giderek artmasını beklediğimiz global gıda talebi ortamında bugün için en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine ilave olarak Çin gibi alternatif pazarlara yeni bir bakış açısı ve farklı yöntemlerle girmenin yolunu bularak ihracat hacmimizi daha katma değerli ürünlerle artırmak. 'Avrupa'yı doyuran ülke' olmaktan çıkıp, ülkemizin sahip olduğu Allah vergisi avantajlardan faydalanarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirerek dünyayı doyurma iddiasına sahip bir ülke konumuna sahip olmak."

"1,5 milyar nüfuslu Çin pazarı Türk sütçüsüne can suyu olacak"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de, "Geçen hafta Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamayla Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri ihraç edebilmek üzere 54 firmaya onay verildi. Bu kapsamda ürün portföyümüz genişliyor. 1,5 milyar nüfuslu Çin pazarı Türk sütçüsüne can suyu olacak. Kanatlı ürünleri için de gelişme beklentisi içindeyiz. Daha birçok ürün grubunun Çin'e ihracatı için çalışmalar devam ediyor ve kat edilecek daha çok yol var. İlk toplantımızı Guangzhou Merkezli Çin İthal Gıda Ürünleri Derneği ile internet ortamında yaptığımız toplantı ile başladık. Önümüzdeki günlerde Çin'deki farklı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam edecek" diye konuştu.

Çin'de gıda ithalatı yüzde 15'lik artışta

Çin pazarındaki son durum ve ülkedeki ihracat potansiyeli, online B2B e-ticaret platformu formatında düzenlenecek Food2China Fuarı'yla ilgili sunum yapan Guangdong Gıda İthalatçıları Birliği Başkanı Wolfgang Qi şunları söyledi:

"Gıda İthalatçıları Birliği'ne kayıtlı 400 üye, 5 binin üzerinde yurt dışı tedarikçi, 100 bin Çinli ithalatçı/distribütör var. Diğer ülkelerle ilişkilerimizi Guangzhou'daki gibi uluslararası gıda fuarlarıyla, ticaretimizi geliştiren organizasyonlarla kuvvetlendiriyoruz. Ülkemizde gıda ithalatı yıllık ortalama yüzde 15'lik artış gösterdi. En çok ithalat yapılan ürünlerin arasında süt ürünleri, içecekler, atıştırmalıklar ve meyveler yer alıyor. Kiraz, durian meyvesi, muz, sofralık üzüm ve portakal en çok ithal edilen taze meyveler. Meyve sebzede dondurulmuş ürünlerden daha çok taze ürünler talep görüyor. 1,5 milyarlık nüfus ayrı damak tatlarına sahip. Ülkenin doğusu tatlı ürünleri tercih ederken, batısı daha baharatlı ürünleri seçebiliyor. Gıda lojistik merkezleri firmalara hitap edebilir."

E-ticaret vurgusu

Wolfgang Qi, Türk gıda ithalatçılarına "Pazar ve ürün analizi yapılarak derinlemesine araştırma yapılmalı ve pazar iyice anlaşılmalı" tavsiyesinde bulunarak şöyle devam etti:

"E-ticaret hızla gelişiyor ve online satışlar çok revaçta. Ürünlerinizi çok sergilemeli, sanal ortamda görünür olmalı ve web sitesi kullanmalısınız. Zamanınızı bekleyerek kaybetmeyin. Pazara giriş stratejiniz B2B online ve offline kombinasyonu olmalı. Çin pazarına girmek için Food2China'nın B2B e-ticaret platformu iyi bir alternatif. Çin'de markaların mutlaka kaydedilmesi gerekiyor. Fikri mülkiyet haklarını koruyarak markaları kaydedebilir daha sonra Çinli şirketlerle paylaşabilirsiniz. Çin pazarına girdikten sonra marka tanıtımı B2C ve sosyal medya aracılığıyla yapılabilir."

Türk gıda ihracatçıları ve Çinli firmalar online platformda buluşuyor

Tanıtım faaliyetlerinde online sisteme geçtiklerinden bahseden Wolfgang Qi, Food2China Fuarı'nda 24-26 Eylül'de "online B2B" programıyla yurt içi ve yurt dışından satın almacıların katılımcı firmalarla buluşacağını sözlerine ekleyerek, "Fuarda 900'ün üzerinde marka ve şirket yer alırken, 35 bin civarında da ziyaretçi bekleniyor. Tek noktadan tanıtım ve pazarlamanın yapılabileceği Food2China.com, offline ve online perakendeyi birleştiren O2O (Offline 2 Online) platformu olacak. 30'dan fazla ülke ve bölgeden katılım sağlanacak. Bunların arasında Rusya, Tayland, Hindistan, Kore, İngiltere, Almanya, Filipinler, İtalya, Japonya, Polonya, Kanada, Avusturya, İspanya gibi ülkeler yer alıyor. Dergi, Wechat, Micro Blog, Facebook, LinkedIn, Food2China.com vb. gibi yerlerde aktif bir süreç izleyerek çok kanallı bir pazarlama stratejisi belirledik" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzak Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk gıda ihracatçılarından Çin mesaisi - Son Dakika Ekonomi

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