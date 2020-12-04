Türk İHA ve SİHA'larının başarısından ABD'de övgüyle bahsediliyor - Son Dakika

Türk İHA ve SİHA'larının başarısından ABD'de övgüyle bahsediliyor

04.12.2020 13:54
Türk İHA ve SİHA'larının başarısından ABD'de övgüyle bahsediliyor, System.String[]

ABD'li yayın organı Bloomberg bir haberde, Türk İHA ve SİHA'larının Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki başarısından övgüyle söz edilerek, Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları teknolojisinin savaşı Azerbaycan'ın kazanmasında oynadığı önemli rolün dünya devlerinin nasıl çektiği yer aldı.

ABD'li yayın organı Bloomberg bir haberde, Türk İHA ve SİHA'larının Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki başarısından övgüyle söz edilerek, Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları teknolojisinin savaşı Azerbaycan'ın kazanmasında oynadığı önemli rolün dünya devlerinin nasıl çektiği yer aldı.

Bloomberg'de geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA teknolojisinin, geçen yıl Libya'da ve yakın zamanda da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki başarısını öven bir haber yayınlandı. Amerikan gazeteci Leonid Bershidsky imzalı haberde, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 olarak adlandırılan İHA ve SİHA'ların, Dağlık Karabağ Savaşı'nı Azerbaycan'ın kazanmasında oynadığı önemli rolün dünya devlerinin nasıl çektiği yer aldı.

"TB2, LİBYA'DA VE DAĞLIK KARABAĞ'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ"

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın baş teknik sorumlusu olarak görev yaptığı bir Türk şirketi olan Baykar tarafından geliştirilen TB2, geçen yıl Libya'da Rus uçaksavar sistemi Pantsir'e karşı önemli bir başarı elde ettiği vurgulandı. Benzer şekilde, geçtiğimiz günlerde de Dağlık Karabağ'da, aynı insansız hava aracı Ermeni tankları, topları ve yine bazı Rus yapımı uçaksavar teçhizatı üzerinde de oldukça etkili olduğu aktarılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk SİHA'ları, Moskova'nın arabuluculuğundaki bir barış anlaşmasını gerçekleştirilmesinde rol oynayarak, Azerbaycan'ın 1990'lardan bu yana Ermenistan işgali altında olan toprakların çoğunu geri almasını sağladı. Türkiye ve müttefiki Azerbaycan, saldırı-savunma dengesini bozmak için insansız hava araçlarını kullanarak saldırı maliyetini en aza indirdiler. Çünkü İHA ve SİHA kaybetmek, bir tank veya insanlı bir hava aracı kaybetmekten daha ucuza mal oluyor. Hem Libya hem de Dağlık Karabağ savaşlarında, insansız hava aracı operatörleri, muhalif tarafın güvenlik açıklarını anlamak için pek çok risk aldılar ve yol boyunca bir veya iki İHA kaybetmeyi umursadılar. Bershidsky yazısında ayrıca, geleneksel uçaklardaki üstünlüğün, uçakların menzili ve katıksız yıkıcı gücü nedeniyle ABD ve Rusya eliyle devam ettirilecek. Ermenistan ve Azerbaycan gibi sınırlı sayıda uçağı olan küçük devletler için, insansız hava araçlarının oldukça önemli. Ermenistan Rus hava savunma sistemlerine güvendi ve bu kumarı kaybetti."

"RUSYA'NIN PANTSİR'İNDE DÜŞMANIN GİREBİLECEĞİ BİR KÖR NOKTA VAR"

Bershidsky yazısında, insansız hava araçlarının ülkenin en büyük savunma ihracatlarından biri olan uçaksavar sistemleri hakkında şüphe ekmesi nedeniyle büyük güçler için büyük sorun teşkil ettiğini de belirtti. Bershidsky, "Rusya'nın geliştirdiği hava savunma sistemi Pantsir, önce Libya'da sonra da Dağlık Karabağ'da başarısız oldu. Ermenistan'ın Rusya'ya güvenerek kullandığı Pantsir, Türk insansız hava araçlarına karşı önemli derecede savunmasız kaldı. Çünkü Rusya'nın geliştirdiği uçaksavar sisteminde bir düşmanın girmeyi öğrenebileceği bir kör nokta var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk İHA ve SİHA'larının başarısından ABD'de övgüyle bahsediliyor - Son Dakika


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