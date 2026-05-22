Türk iş insanı Ahmet Acaroğulları Forbes Technology Council’e seçildi

22.05.2026 16:55
Türk iş insanlarının küresel ölçekte elde ettiği başarılara bir yenisi daha eklendi. Türkiye merkezli sanayi ve teknoloji grubu ACA Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, dünyanın farklı ülkelerinden teknoloji liderlerini bir araya getiren Forbes Technology Council üyeliğine kabul edildi. Yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Acaroğulları’nın bu üyeliği, şirketin uluslararası görünürlüğü açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında gösterilen ACA Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, küresel teknoloji liderlerini bir araya getiren Forbes Technology Council üyeliğine kabul edildi.

Mühendislik, EPC, enerji, savunma sanayi ve imalat alanlarında faaliyet gösteren sanayi ve teknoloji grubu ACA Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, yalnızca davet ve değerlendirme süreciyle üye kabul eden Forbes Technology Council’e seçildi. Küresel teknoloji liderleri için uluslararası görünürlük ve iş ağı imkânı sunan yapı, teknoloji dünyasının saygın toplulukları arasında yer alıyor.

YAPAY ZEKA SANAYİNİN STRATEJİK KATMANI OLARAK KONUMLANIYOR 

ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, grubun yapay zekaya yalnızca bir yazılım çözümü olarak yaklaşmadığını, sanayi süreçlerinin üzerine inşa edilen stratejik bir katman olarak değerlendirdiğini söyledi.

Acaroğulları, “Savunma sanayiinden imalata, farklı alanlarda edindiğimiz operasyonel hassasiyeti veri odaklı bir yapay zeka katmanıyla birleştiriyoruz. Forbes Technology Council üyeliği, bu dönüşüm vizyonunu küresel ölçekte paylaşma yolculuğumuzda önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAĞINDA BÜYÜME STRATEJİSİ 

Mühendislik, EPC (Mühendislik, Tedarik ve Yapım), enerji, savunma sanayi ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ACA Group; yapay zeka, kurumsal kaynak planlama (ERP), nesnelerin interneti (IoT) ve veri odaklı sistemler alanında geliştirdiği çözümlerle endüstriyel operasyonların dijital dönüşümüne odaklanıyor.

Ahmet Acaroğulları’nın Forbes Technology Council üyeliği, grubun farklı sektörlerde edindiği operasyonel deneyimin uluslararası kamuoyuna daha geniş ölçekte taşınmasına katkı sağlayacak. Şirketin dönüşüm vizyonunun da bu platform üzerinden daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

ACAONE PLATFORMUYLA VERİYİ YAPAY ZEKAYLA BULUŞTURUYOR 

Enerji, üretim ve büyük ölçekli EPC projelerindeki operasyonel gücünü savunma sanayiindeki mühendislik disipliniyle birleştiren ACA Group, Ahmet Acaroğulları liderliğinde geliştirdiği ACAONE platformu üzerinden dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Platform; sahadan elde edilen gerçek zamanlı operasyonel veriyi yapay zeka desteğiyle analiz ederek sanayi süreçlerini daha akıllı, öngörülebilir ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. NanoERP ve NanoİSG çözümleri üzerinde çalışan ACAONE, operasyonel verileri anlamlı ve uygulanabilir içgörülere dönüştürmeyi hedefleyen bir yapay zeka katmanı olarak konumlanıyor.

TOBB 100 LİSTESİNDE İKİ KEZ YER ALDI 

Yüksek performanslı yapay zeka altyapıları ve operasyonel veri analitiği yatırımlarına devam eden ACA Group, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan ve en hızlı büyüyen şirketleri sıralayan TOBB 100 listesinde iki kez yer aldı.

Öte yandan Ahmet Acaroğulları, halihazırda Stanford Üniversitesi bünyesinde yürütülen “AI-Driven Leadership (Yapay Zeka Destekli Liderlik)” programına devam ediyor. Şirket, geleneksel sektörlerde dönüşüm vizyonuyla sanayi süreçlerini daha akıllı, daha öngörülebilir ve daha verimli hale getirecek çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor.

