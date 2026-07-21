Türk iş kadını Didem Günal'dan Miami'nin kalbine 300 milyon dolarlık imza - Son Dakika
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Türk iş kadını Didem Günal'dan Miami'nin kalbine 300 milyon dolarlık imza

Türk iş kadını Didem Günal\'dan Miami\'nin kalbine 300 milyon dolarlık imza
21.07.2026 20:09
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Miami Belediyesi'nin stratejik kentsel dönüşüm projesi "The Overpass" Türk profesyonellerin başarısını gözler önüne serdi. 300 milyon dolarlık dev proje, sağlık ve yaşam kompleksi olarak hayata geçirildi.

Florida merkezli Desart LLC yöneticisi Didem Günal’ın yer aldığı ekip, Miami Belediyesi’ne ait stratejik kentsel dönüşüm projesiyle ABD’de birincilik ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 300 milyon dolar yatırım değerine sahip “The Overpass” projesi, Türk profesyonellerin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

MİAMİ'NİN STRATEJİK BÖLGESİNDE MİLYARLIK DÖNÜŞÜM

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde çalışmalarını sürdüren Türk iş kadını Didem Günal, Miami’nin en önemli gelişim bölgelerinden biri için hazırlanan ödüllü projedeki rolüyle dikkat çekti. Günal’ın yer aldığı ekip tarafından geliştirilen “The Overpass” projesi birincilik ödülünü aldı. 

Türk iş kadını Didem Günal'dan Miami'nin kalbine 300 milyon dolarlık imza

Proje Miami Belediyesi’ne ait yaklaşık 36 bin metrekarelik Genel Hizmetler İdaresi arazisinin yeniden değerlendirilmesini hedefliyor. Allapattah ve Miami Sağlık Bölgesi çevresinde konumlanan proje; bölgenin sağlık, ulaşım ve kentsel dönüşüm potansiyelini aynı vizyonda buluşturuyor.

300 MİLYON DOLARLIK DEV SAĞLIK VE YAŞAM MERKEZİ

Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım değeri ile planlanan dev proje; 256 konut, 308 odalı sağlık oteli, sağlık ofisleri, ticari alanlar, belediye hizmet birimleri, 740 araçlık otopark ve geniş kamusal park alanlarını bir araya getiren yeni nesil bir yaşam ve sağlık kompleksi olarak kurgulandı.

Proje, Urban Land Institute (ULI) Güneydoğu Florida ve Karayipler Liderlik Enstitüsü 2025 kapsamında birincilik ödülüne layık görüldü. Değerlendirme jürisi; projenin yalnızca yapı üretimine değil; kamu yararı, ekonomik kalkınma, sağlık turizmi potansiyeli, ulaşım entegrasyonu ve kentsel yaşam kalitesine odaklanan bütüncül yaklaşımını öne çıkardı.

Türk iş kadını Didem Günal'dan Miami'nin kalbine 300 milyon dolarlık imza

"GAYRİMENKUL ARTIK SADECE BİNA ÜRETMEK DEĞİL"

Didem Günal, projede özellikle pazar konumlandırması, yatırım değeri, kullanıcı profili ve çok paydaşlı geliştirme yaklaşımı çerçevesinde katkı sağlayan lider profesyoneller arasında yer aldı. Günal’ın stratejik dokunuşları, Miami’deki kamu arazisinin verimli değerlendirilmesinde kritik rol oynadı.

Türk iş kadını Didem Günal'dan Miami'nin kalbine 300 milyon dolarlık imza

Kazanılan uluslararası başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Didem Günal, şu ifadeleri kullandı:

“Miami Belediyesi’ne ait böylesine stratejik bir alanın geleceğine yönelik geliştirilen bir vizyonun parçası olmak benim için büyük bir gurur. Miami’ye ve ABD’deki kentsel gelişim yaklaşımına katkı sunabilecek bir çalışmada yer almak çok değerli. Gayrimenkul geliştirme artık yalnızca bina üretmekten ibaret değil; şehirlerin ekonomik kalkınmasını, yaşam kalitesini, kamu yararını ve yatırım değerini birlikte etkileyen çok disiplinli bir alan.”

TÜRK PROFESYONELLERİN ABD’DEKİ YÜKSELEN BAŞARISI

Didem Günal’ın yer aldığı ekibin birincilikle ödüllendirilen bu çalışması; Türk profesyonellerin ABD’de gayrimenkul geliştirme, şehircilik, yatırım stratejisi, pazarlama, mimarlık, mühendislik ve inşaat alanlarındaki artan görünürlüğüne dikkat çeken güçlü örneklerden biri oldu.

Türk iş kadını Didem Günal'dan Miami'nin kalbine 300 milyon dolarlık imza

Günal, aynı zamanda İngiltere merkezli Pazarlama Enstitüsü’nün "Fellow" unvanına sahip olup, Palm Beach ve Martin County ACE Mentorluk Programı’nda yönetim kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürüyor.

Yarışma, Florida, Miami, Son Dakika

Son Dakika ABD Türk iş kadını Didem Günal'dan Miami'nin kalbine 300 milyon dolarlık imza - Son Dakika

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