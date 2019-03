Türk İşi Dondurma"Nın Galası Yapıldı

Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" adlı filmin galası gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" adlı filmin galası gerçekleştirildi.



UNIQ Hall'da yapılan galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Türk sinemasının zor günler geçirdiğini belirterek, seyirci izlemeye devam ettikçe, yeni filmler üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.



Uslu, galada filmin dışında Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan film ile Dumlupınar filminin fragmanlarının ilk kez gösterileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu filmin benim için ayrı biz özelliği var. Bütün oyuncular, hatta diyaloğu olmayan tüm yardımcı oyunculardan başrollere kadar, bebek oyunculardan filmde oynayan hayvan dostalarımıza kadar yüzde yüz oyunculuk performansının tam olduğu bir film seyredeceksiniz. Herkes mükemmel oynamış. Bütün oyuncularımıza ve yönetmenimize kalpten teşekkür ediyorum."



Son dönemde Türk sinemasına seyircilerin küstüğünü aktaran Uslu, "Türk sinemasına ve seyircisine güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her şey daha güzel olacak." ifadesini kullandı.



"Sinema tarihine farklı bir film kazandırdığımızı düşünüyorum"



Filmin oyuncularından Ali Atay da "Çok mutluyuz. Şahane bir film çektik. 4 ay inandığımız bir mevzunun üzerine yürüdük. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem mizah hem de dram açısından sinema tarihine farklı bir film kazandırdığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Erkan Kolçak Köstendil de "Biz filmin iyi olup olmadığının ilk duygusunu, hissiyatını yabancı meslektaşlarımızdan aldık. Onların bu filme heyecanlandığını görmek, bizim doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyordu." dedi.



Şebnem Bozoklu da "Bu film için çok çalıştık. Çok uzun süre, 4 aylık bir süreçti. Herkesin filmimizi seveceklerini düşünüyorum. Umarım seyircimiz de bizimle aynı düşünür." şeklinde konuştu.



İngiliz oyuncu Will Thorp da "Türkiye'de ilk kez bir filmde oynadım. İlk kez de Türk oyuncularla çalıştım. Kesinlikle olağanüstüydü. Süper yetenekleri olan insanlardı, muhteşem bir deneyimdi." dedi.



Film hakkında



Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştirdi.



Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç ve Carl Warthon da yer alıyor.



Tarihi dram türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:



"Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler'in Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir."



Film 15 Mart'ta vizyona girecek.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe, Brann Forması Giyen Mikail Maden'i Transfer Etti

Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu!

Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor!

2 Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Kardinal, 6 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı