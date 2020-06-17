Türk Kızılay'dan bin Bangladeşli aileye yardım - Son Dakika

Türk Kızılay'dan bin Bangladeşli aileye yardım

Yeni tip korona virüs nedeniyle zor günleri geçiren bin Bangladeşli aileye, Türk Kızılay tarafından yardım paketleri ulaştırıldı.

Türk Kızılay'dan bin Bangladeşli aileye yardım, System.String[]

Yeni tip korona virüs nedeniyle zor günleri geçiren bin Bangladeşli aileye, Türk Kızılay tarafından yardım paketleri ulaştırıldı.


Bangladeş'ta korona virüs vakaları artıyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Bangladeşliler sokağa çıkmıyor. Günlük vaka sayısının binlerle açıklandığı ülkede, salgın nedeniyle işini kaybeden ya da zor durumda kalan ailelere yardım eli Türkiye'den geldi. Daha öncede TİKA ve diğer Türk sivil toplum kuruluşları tarafından ülkenin farklı yerlerinde yardım paketleri dağıtılırken, son olarak Türk Kızılayı tarafından ülkede en çok korona vakasının görüldüğü Narayanganj şehrinde yaşayan bin aileye yardım dağıtıldı. Çeşitli temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketleri ailelerin yüzünü güldürdü. Başkent Dakka'nın yakınlarındaki Narayanganj şehrin 3 ayrı noktasında yaklaşık 750 aileye yardım paketleri ulaştıran Kızılay ekibi, bugün şehrin 4'üncü noktasında 250 aileye daha yardım malzemeleri dağıtıyor.


Türk Kızılayı Bangladeş Temsilcisi Bora Tümer yaptığı yardımlarla ilgili "Biz Türkiye olarak korona virüs nedeniyle zor günleri geçiren Bangladeşli kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Bu yardımlar, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisini daha da güçlendirecektir. Yerli kuruluş olan Roketsan ve Bangladeş Kızılay ile Türk Kızılay'ın ortak olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, Dakka yakınlarında bulunan Narayanganj şehrinde bin aileye yardım ulaştırmaya hedefledik. Ayrıca yardımlarımı sadece Bangladeş'e değil, korona virüs dolayısıyla zor durumda olan birçok ülkeye Türk Kızılay olarak yardım ulaştık" dedi.


Öte yandan, Mayıs ve Haziran ayın başında TİKA da Bangladeş'e binlerce aileye daha yardımda bulunurken virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için bin N95 maske, bin tulum, 2 bin solunum cihazı ve 5 bin normal maske ulaştırmıştı. - DAKKA

Koronavirüs, Bangladeş, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan bin Bangladeşli aileye yardım - Son Dakika

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