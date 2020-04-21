Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya - Son Dakika

Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya

6 saat önce

Türk Kızılay tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileştikten sonra immün plazma bağışı yapanlara madalya verildi.

Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya, System.String[]

Türk Kızılay tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileştikten sonra immün plazma bağışı yapanlara madalya verildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünyanın yaklaşık 4 aydır Kovid-19 ile mücadele ettiğini anımsatarak, "Ülkemiz, gerçekten çok güzel sınav vererek salgınla mücadeleyi yürüttü." dedi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere acil şifalar dileyen Altan, şunları söyledi:

"Koronadan kurtulup da iyileşenlerden diğer hastaları iyileştirmek için kanlarından immün plazmalarını alıyoruz ve bu plazmaları, diğer hastalarda kullanıyoruz. Bugüne kadar 281 adet immün plazma alındı ve hastalarda kullanılması için hastanelere gönderildi.

İlk bağışçımız doktor Kürşat Reşat Demir, diğer bağışçımız ise doktor Hasan Balıkçı. Kürşat Bey, bugün üçüncü kez bağışta bulunuyor. Biz de Türk Kızılay olarak, üç kez immün plazma bağışında bulunanlara Övünç Madalyası Beratı, iki kez bağışta bulunanlara Madalya Beratı vereceğiz. Bugün Kürşat Bey'e üçüncü bağışından dolayı Övünç Madalyası takdim edeceğiz. Diğer bağışçılarımızın madalyalarını da il il vereceğiz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Trabzon bağışlarda önde gidiyor. Diğer illerden de iyileşen hastalarımızı bağışta bulunmaya çağırıyoruz."

"Bunu bir vefa borcu olarak görüyorum"

Altan, konuşmasının ardından Demir ve Balıkçı'ya madalyalarını takdim ederek, "Bir yandan sahada can için çalışırken bir yandan da candan kan vererek hastalarımıza şifa vermek için mücadelelerini sürdürüyorlar. Allah onların sağlığını daim etsin ve eksikliklerini göstermesin." dedi.

Üçüncü kez bağışta bulunan Demir de "Sahada hekim olarak çalışmanın yanı sıra bu şekilde bağış yaparak da faydalı olmak son derece mutluluk verici. Bu süreçte Kızılay'ın da öncülük etmesi ayrıca sevindirici. Bu yüzden sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu hastalığı atlatanlara plazma bağışında bulunmalarını önermiştim. Bunun hem hastaya hem de hastalığı atlatan kişiye hiçbir zararı olmadığını da daha önce söylemiştim. İlk bağışın üzerinden 2 hafta geçti, bu üçüncü bağışım ve gayet iyiyim, herhangi bir sıkıntım yok. Kriterlere uyan herkesin bağışta bulunmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İkinci kez bağışta bulunan Balıkçı, Türk Kızılay'a teşekkür etti. Sahada çalışmanın hekimlik görevinin bir parçası olduğunu dile getiren Balıkçı, "Ama bu da kesinlikle aynı önemde görevimizin bir parçası. Bunu bir vefa borcu olarak görüyorum ve plazma vererek, tedaviye katkıda bulunduğum için gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.

Plazma bağışında korkulacak ya da endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Balıkçı, şunları kaydetti:

"Enfeksiyon riski olup olmadığına ilişkin bana da çok soru soruldu. Gayet steril ve güvenli bir ortamda işlem yapılıyor. Zaten hiçbir donör tehlikeye atılmıyor. Bu nedenle kesinlikle bağışta bulunulmasını öneriyorum. İnsanlar tedavinin parçası olsunlar."

İbrahim Altan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:04 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu         
15:34
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 19:54:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]