Türk Kızılay, Suriyeli Nura Çavuş'u "Örnek Gönüllü" ilan etti - Son Dakika

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yaptığı yardım çalışmalarıyla akranlarına örnek olan Suriyeli Nura Çavuş'u, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında "Örnek Gönüllü" ilan ederek, kamuoyuna tanıttı.

Kınık, Türk Kızılay Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Çavuş'un, ülkesi Suriye'den ayrılarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca kişiden sadece biri olduğunu söyledi.

Savaşın korkunç yüzünü geride bırakan ve büyük başarılara imza atan Çavuş'un, ailesiyle İzmir'e yerleştikten sonra ve lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandığını anlatan Kınık, eğitimine devam ederken Kızılay çatısı altında gönüllülük faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Kınık, göç ile başlayan sıkıntılı sürecin insanları genç ve ihtiyar demeden çok kırdığını, Çavuş'un yaşadığı acı tecrübeleri başkaları yaşamasın diye var gücüyle çalıştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bizler Türkiye, Türk milleti ve Türk Kızılay olarak her zaman bu kırılgan insanlara, bize sığınmış veya bu topraklardan yolu geçenlere ellerimizi uzattık. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmemiz ve saygı duymamız gerektiğini bilen ve tarih boyunca da bunu kanıtlamış bir milletiz. Bugün de ellerimizi bir insanlık vazifesi olarak uzatmaya devam ediyoruz. Özellikle Suriye krizinden sonra dünyada başlayan büyük dalgalar ve uluslararası sistemin savaşları durduramaması, ekonomik çalkantıları dindirememesi, insanları yerlerinde, yurtlarında koruyamaması nedeniyle başlayan göç dalgaları artarak devam ediyor."

Çok sayıda projeye iştirak ettiği için Nura Çavuş'a başarılar dileyen Kınık, "Nura çalışmalarımıza dahil oldu, Türkçe ve İngilizceyi çok güzel bir şekilde öğrendi ve İzmir'deki toplum merkezimizde göç programlarımızın içerisinde gönüllülüğün çok farklı programlarına katıldı. Biz kendisini hem Kızılayın içerisinde hem de göç yolculuğunda ve sonrasında insanlığa bakışı ve katkılarından dolayı rol model ve bir gönüllü olarak atıyoruz. Bundan sonra Nura, dünyanın neresine giderse gitsin göğsündeki hilal ile birlikte bizim gönüllümüz vasfını üzerinde taşıyacak, bizler de onu her zaman örnek göstereceğiz. Yolu açık olsun, onun gibi milyonlarca kardeşimiz aynı imkanlara kavuşmayı bekliyor, bizler de elimizden geldiğince o imkanları ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yaşıtlarıma gönüllülük yapmalarını tavsiye ediyorum"

Suriyeli Nura Çavuş ise Halep'te doğduğunu, Türkiye'ye sığındığında henüz 13 yaşında bir çocuk olduğunu ifade etti. Çavuş, 2018'de Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi'nde gönüllü olarak birçok faaliyete katıldığını, aynı yıl eğitimini alarak çocuk dostu alan gönüllüsü olduğunu dile getirdi.

İki yıl önce İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yapılan iletişim faaliyetlerine katılıp kendisi gibi göçmen çocukların yaşadığı zorlukları telafi etmek için çalışmalarda bulunduğunu dile getiren Çavuş, 2020'de Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Kovid-19 ile ilgili çalışmalarda, bu sene de Kızılay Toplum Merkezi'nde gönüllü olarak Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) semineri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Çavuş, şunları kaydetti:

"Bu belgeyi layık gördüğü için Türk Kızılaya ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dilimi geliştirmeme çok yardımcı oldular çünkü böylece insanlara daha kolay ulaşabiliyor ve iyilik yapabiliyorum. İnsan iyilik yaparak o kadar güzel duygular yaşıyor ki kendini çok iyi ve pozitif hissediyor. Bu nedenle gönüllülük benim için çok değerli. Ailem ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum, yaşıtım olan arkadaşlarıma gönüllülük yapmalarını tavsiye ediyorum. Şu an yaşadığım duygularımı ifade edemiyorum, çok duygulandım."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, konuşmaların ardından yaptıkları işlerle gönüllerde taht kuran Nura Çavuş'a teşekkür ederek, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında "Örnek Gönüllü" sertifikasını takdim etti.