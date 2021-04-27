- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı - Son Dakika

- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

27.04.2021 13:47

- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı Arnavutluk'ta Ramazan ayı vesilesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

TİRAN - Arnavutluk'ta Ramazan ayı vesilesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı ve Arnavutluk Kızılhaçı işbirliği ile Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı vesilesi ile yardım paketi dağıtıldı. Yardım paketlerinin dağıtımı için organize edilen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türk Kızılay Uluslararası Operasyonlar Müdürü Anıl Kocabal ve yerel dernek yöneticileri katıldı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük törende gerçekleştirdiği konuşmasında, Mübarek Ramazan ayını tebrik ederek törene katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdiğini dile getirdi. Büyükelçi Yörük konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz, Türklerle ve Arnavutlar asırlar boyu omuz omuza, el ele adeta etle tırnak gibi kardeşlik ve dostluk içinde yaşadık, halen de o şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Arnavut kardeşlerimiz bizlerin her zaman hem zihinlerimizde hem de gönüllerinde özel bir yere sahiptir. İşte bu özel yere sahip olmanız nedeniyle biz iyi günde de kötü gününde de Arnavut kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Arnavutluk'ta yaşanan depremlerden sonra salgın dönemine girdiklerini ifade eden Büyükelçi Yörük, buna rağmen hiçbir zaman bu zor dönemlerde Arnavut kardeşlerini yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, "Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen Laç bölgesinde deprem konutlarını inşa ettik. Pandemi döneminde de yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Arnavut kardeşlerimize hem sağlık malzemesi ve ekipmanı, hem son dönemde aşı temini, hem biliyorsunuz Fier'de bir bölge hastanesinin inşaatını tamamladık. Bunları yaparken Türkiye hem devlet kuruluşlarıyla hem de Büyükelçiliğimiz, Kızılay'ımız, TİKA'mız, AFAD'ımız, UMKE'miz, Diyanet Vakfımız, tüm kurumlarımızla biz sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Yani biz başkaları gibi sadece size laf üretmiyoruz. Biz sizlerin dertlerinize sıkıntılarınıza çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ramazan kardeşliktir, paylaşmaktır"

Anıl Kocabal ise konuşmasında Kızılay olarak 2021 yılı Ramazan ayı faaliyetleri içerisinde yaklaşık 8 milyon insana ulaşmaya hedeflediklerini söyleyerek, "Bu çerçevede 18 ülkede faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ramazan kardeşliktir, paylaşmaktır. Bu sefer Arnavutluk'u da unutmadık. Yardım paketlerini bugün Tiran'da dağıtmaya bağladık. İnşallah Arnavutluk genelinde 500 aileye ulaşarak ülkemize döneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada çok sıcak karşılandık" diye konuştu.

- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
- Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Türk Kızılayı, Ramazan, Tiran, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı - Son Dakika


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