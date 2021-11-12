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Türk mimarisinin izlerini taşıyan çelik minareler dünyada yükseliyor - Son Dakika

Türk mimarisinin izlerini taşıyan çelik minareler dünyada yükseliyor

12.11.2021 11:47

Bartın'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firmasının Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde ürettiği minareler, dayanıklılıklarının yanında estetik görünümleriyle yurt içinin yanı sıra Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri tarafından da tercih ediliyor.

Bartın'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firmasının Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde ürettiği minareler, dayanıklılıklarının yanında estetik görünümleriyle yurt içinin yanı sıra Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri tarafından da tercih ediliyor.

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde 1844'te dedeleri tarafından kurulan sıcak demir atölyesini 1996'da devralan iş insanı Ramazan Çeliker, küçük bir atölyeden 25 bin metrekarelik fabrikaya dönüştürdüğü işletmesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

2009 yılında teşvikten yararlanarak Özel Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 milyon dolar yatırımla üretimini sürdüren, konteyner, nakliye ve vinç grubuyla hizmet veren firmanın Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde ürettiği depreme dayanaklı çelik minareler, yurt içinde tüm bölgelerin yanı sıra Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

İsviçre, Katar, Güney Afrika ve Sudan'a daha önce minare gönderen firma, son olarak Almanya'ya 150 santimetre çapında, 15 metre yüksekliğinde Osmanlı mimarisi üslubunda dördüncü minareyi yolladı.

"Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan şirkete dönüşmenin onurunu yaşıyoruz"

Firmanın genel müdürü Ramazan Çeliker, Kumluca beldesinde 170 metrekarelik atölyede başladıkları demircilik işinde dünyanın dört bir yanına ihracat yapan şirkete dönüşmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Özellikle 1999 Marmara Depremi'nden sonra şiddetli sarsıntılara dayanan çelik minarelere talebin artığına işaret eden Çeliker, "Bugüne kadar İsviçre, Katar, Sudan, Güney Afrika ve Almanya'da minare diktik. 2009'da referandumla yeni minare yapılmasına yasak getirilen İsviçre'de, Olten Türk Kültür Ocağına yaptırılan ülkenin son minaresini de biz inşa etmiştik." dedi.

Hafif çelik yapılar ve prefabrik konut konteyner imalatı da yapmalarına karşın Avrupa ülkelerine minare ihracatı konusunda ayrı bir duyarlılıkları olduğunu dile getiren Çeliker, "Avrupa bölgesine birçok minare göndermenin heyecanını devamlı yaşıyoruz. Gönderdiğimiz ülkelerde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde minare dikmek, o minarelerden ezan sesinin duyulması bize ayrı bir gurur veriyor. Bu paradan çok daha farklı bir şey. Müslüman ülkeler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da önderliğinde Türkiye'yi öncü biliyor ve yurt dışına çıktığımızda bunu görebiliyoruz." diye konuştu.

Ülke geneline de minare gönderdiklerini aktaran Çeliker, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde ürettikleri minarelerin dayanıklılıklarının yanında estetik görünümünden dolayı da tercih edildiğini sözlerine ekledi.

Türk mimarisinin izlerini taşıyan çelik minareler dünyada yükseliyor
Türk mimarisinin izlerini taşıyan çelik minareler dünyada yükseliyor
Türk mimarisinin izlerini taşıyan çelik minareler dünyada yükseliyor
Türk mimarisinin izlerini taşıyan çelik minareler dünyada yükseliyor

Togo Cumhuriyeti, Selçuklu, Osmanlı, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk mimarisinin izlerini taşıyan çelik minareler dünyada yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk mimarisinin izlerini taşıyan çelik minareler dünyada yükseliyor - Son Dakika
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