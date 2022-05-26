"Türk Mutfağı Haftası" etkinliği

Başkent Cezayir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk mutfağına özgü lezzetler beğeniye sunuldu.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ndekiprogramda, Cezayirli milletvekilleri, sanatçılar ve akademisyenlerle çok sayıda ülkenin büyükelçileri Türk lezzetlerini tattı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesindeki davette, konuklara vişneli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkar beğendi ve ayva tatlısı ikram edildi.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yerel ürünlerle "sıfır atık" bilinciyle Türk yemeklerini sunduklarını belirtti.

Etkinliğe katılan Cezayirli milletvekilleri, sanatçılar ve akademisyenler ile diplomatlardan Türk yemekleriyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Özdemir Göktaş, programda Cezayir ve Türk mutfağı arasındaki ortak noktaları öne çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gastronomi diplomasisi ve iki ülke kültürünün yakınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinliği her yıl geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Özdemir Göktaş, önümüzdeki haftalarda "Türk Kahvaltı Günü" kapsamında da bir etkinliğin organize edileceğini kaydetti.

Etkinlik kapsamında birçok Türk yemeğini tatma fırsatı bulduğunu söyleyen Batna 1 Üniversitesi Tarih Fakültesi Öğretim Üyesi Ermoli Bilal, Cezayir ve Türk yemeklerinin yakın olduğunu kaydetti.

Program için Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğine teşekkürlerini ifade eden Bilal, "Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Umuyorum ki iki halk arasındaki bu güzel ilişkiler gelişerek devam eder." dedi.