Üye Girişi
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE - Son Dakika

İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE

06.09.2021 10:52

House of Cards, Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği Law and Order adlı dizide uzun yıllar Amerika'da oyunculuk yapan Türk oyuncu Esin Varan rol aldı.

House of Cards, Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği Law and Order adlı dizide uzun yıllar Amerika'da oyunculuk yapan Türk oyuncu Esin Varan rol aldı. Ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile kamera karşısına geçen Varan, Amerikalı doktor Atul Sharma'yı canlandırdı. Varan, diziyi ve bir oyuncu olarak Amerika'da yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Amerika'nın reyting rekorları kıran organize suç konulu televizyon dizisi Law and Order'da Türk oyuncu Esin Varan rol aldı. House of Cards ve Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmenliğini yapan John David Coles'ın yönettiği dizide Varan, ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile aynı sahneyi paylaştı.

Law and Order dizisi Bradley Cooper, Jennifer Garner, Robin Williams, Whoopi Goldberg gibi ünlü isimlerin rol aldığı 20 sezonluk bir dizi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide soğuk ve ölçülü, işini çok iyi yapan Amerikalı bir doktor Atul Sharma'yı canlandıran Esin Varan, dizide rol almak için 7 aşamadan geçtiğini söyledi.

Esin Varan, "Bu dizide rol almak beni inanılmaz mutlu etti. Böyle büyük oyuncularla aynı sahnelerde olmak, çekim aralarında sohbet etmek, NBC gibi bir kanalın binlerce adayın arasından beni seçmesi inanılmaz gurur vericiydi. Seçmeler tam 7 aşamalıydı. Bu süreçte, cast yönetmeni, yapımcılar, yönetmen ve kanal tarafından ayrı ayrı onaylanmak zorundaydım" dedi.

MÜSLÜMAN KADINLAR ADINA BİR SENARYO

Şimdilerde Broadway projesi için provalara başladığını anlatan Varan, "Aslında oyun, 2020 mart ayında çıkacaktı. Ancak son tarih, 2022 mart ayı olarak belirlendi. Broadway pandemi nedeniyle uzun süredir kapalıydı o yüzden sahneye geri dönmek çok heyecanlı. Aynı zamanda ismini gizli tutmak zorunda olduğum bir Amazon projesinin çekimlerine başlayacağım. Çekimleri Atlanta'da olacak dizide başrollerden birini oynuyorum. Oyunculuk harici, yazar koltuğuna da oturduğum bir projenin çekimlerine başlayacağız. Sesini duyuramamış tüm Müslüman kadınların adına yazdığım bir film. Amerika'daki oyunculuk serüvenimi YouTube'da vlog haline getirdim ve Türkçe olarak dizilerin, filmlerin kamera arkalarını, buradaki oyunculuk sürecimi paylaşıyorum. Serüvenime ortak olan ve destekleyen o kadar çok kişi var ki.. Böyle desteklendiğimi görmek bana daha çok güç veriyor" ifadelerini kullandı.

ESİN VARAN HAKKINDA

Amerika'da oyunculuk yapmak küçük yaşlardan bu yana hayali olan Esin Varan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra New York'a yerleşti. Girdiği beş okulun seçmelerinde burs alan Varan, American Academy of Dramatic Arts da burslu okuma şansı elde etti.

Genç oyuncu, Amerika'nın ilk kurulan konservatuarına o sene sadece bir kişiye verilen Onur bursu ile girme hakkı elde etti. Okulu bitince Amerika'nın en büyük Broadway yapımcılarından birinin oyununda başrol alan Varan, oyunculuk serüvenine reklam ve film çekimleri ile devam etti. Esin Varan, şimdi de televizyon dizilerinde oynuyor.

Çekimleri Los Angeles ve Alabama'da tamamlanan, tüm kadrosu Amerikalı oyunculardan oluşan bir Hollywood filminde başrol oynama şansı elde eden Varan'ın rol aldığı yapım, bu sene Netflix'te izleyici ile buluşacak.

İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE
İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE

Amerika Birleşik Devletleri, Reyting, oyunlar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı 12:19 Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 11:41 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi 11:32 Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı 11:17 Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı 10:42 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı 10:34 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı

Son Dakika Haberleri
12:34 ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz
12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
12:05 Başına mermi isabet ederek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor
11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim
11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da
11:35 Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
11:32 Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi
11:27 Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
11:23 Sigara paketlerinde marka adı veya şirket unvanı kısaltmasının yazılması zorunlu hake geldi
ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz         
12:35
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor         
11:46
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı         
11:27
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 12:53:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-TÜRK OYUNCU ESİN VARAN ABD'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİNDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement