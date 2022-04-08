Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce hafta kapsamında düzenlenen programda, Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık ziyaret edildi.

Şehitlikte dua eden polisler ile şehitlerin yakınları, kabirlere karanfil bıraktı. Lala Paşa Camisi'nde de şehitler için cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.

Programlara, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, şehit polisler için mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Hayri Erenay, şehitleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, "Bugün bu nedenle burada bir araya geldik. Onlar için dualar ettik. Şehitlik makamının ne kadar önemli bir makam olduğunu milletçe biliyoruz." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ın yanı sıra, bazı daire müdürleri, emniyet teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta da Polis Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

Şehitler için Evliya Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, kurum müdürleri, polisler ile vatandaşlar katıldı.

Programda, şehitler için dua edildi.

Ağrı

Ağrı'da ise İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki araçlar, konvoyla halka tanıtıldı.

Üzerlerinde Türk bayrakları bulunan emniyetin tüm birimlerindeki araçlar, polisevi önünden konvoy halinde İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konvoyu gören vatandaşlar da fotoğraf ve video çekti.

Tunceli

Tunceli'de de Paşalar Camisi'nde şehit polisler için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır

Iğdır'da da Ulu Camisi'nde şehitler için Mevlit okutuldu, İl Müftüsü İrfan Açık tarafından ise şehitler için dualar edildi.

Cami çıkışında, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve katılımcılar daha sonra şehitlikleri ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.