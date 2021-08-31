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Türk sinemasının üretken yönetmeni Aram Gülyüz - Son Dakika

Türk sinemasının üretken yönetmeni Aram Gülyüz

31.08.2021 16:10
Türk sinemasının üretken yönetmeni Aram Gülyüz, System.String[]

Yaşamına 140'tan fazla film sığdıran yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz'ün vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Yaşamına 140'tan fazla film sığdıran yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz'ün vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Türk sinemasının üretken isimlerinden biri olan Gülyüz, 13 Nisan 1931'de İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İngiltere'ye giderek yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren müzik firması Electric and Musical Industries (EMI) temsilciliğinde 4 yıl televizyon kursu gördü.

Yaşamını sinemaya adayan yönetmen, yapımcı ve senarist Gülyüz, Kore'de askerlik ve tercümanlık yaparken, yönetmen Halit Refiğ ile tanışarak 18 ay arkadaşlık yaptı.

Usta sinemacı, Halit Refiğ'in ısrarla, "Sen mat­rak adamsın. Sinemaya gir." demesi üzerine 1958'de Metro Film'i kurarak sinemaya adım attı.

İlk olarak 1958'de Türk-Alman ortak yapımı, Carl Möhner'in yönettiği "İstanbul Macerası" filminin yapımcılığını üstlendi. Sadri Alışık, Orhan Günşiray ve Öztürk Serengil'in rol aldığı filmde, yabancı oyuncular Eva Palmer ve Bianca Breneca da rol aldı.

Senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği "Sensiz Yıllar" adlı sinema filmiyle 1960'ta ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Gülyüz, 1961'de "Aşk ve Yumruk" filmini çekti.

Başarılı yönetmen, Öztürk Serengil, Çolpan İlhan, İsmail Dümbüllü ve Suzan Avcı'nın başrollerinde oynadığı ve "En önemli filmim" dediği "Temem Bilakis"i 1963'te izleyiciyle buluşturdu.

140'tan fazla film ve diziye imza attı

Bir film setinde tanıştığı, Türkiye'nin ilk balerinlerinden Gönül Gülyüz ile 1965'te evlenen Gülyüz'ün bu evlilikten Ferdi ve Arda isimli oğulları dünyaya geldi.

Aram Gülyüz, Türk sinemasında sesli çekime geçen ilk yönetmendi ve dublajla ilgili düşüncelerini bir röportajında şu sözlerle açıklamıştı:

"Sinemanın en büyük kaybı, dublaj olayıdır. Kendi lisanına dublaj yapan başka bir ülke sineması göremezsiniz. Muhsin Ertuğrul zamanında bu iş platolarda sesli yapılıyormuş. Biri çıkıp dublajlı filmi ucuza getirince öyle kalmış ama artık yavaş yavaş sesliye dönecek."

Yönetmenliğinde Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Billy Wilder ve Woody Allen'ı örnek alan Gülyüz, Türker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu birçok komedi türü televizyon dizisinin de yönetmenliğini üstlendi.

Usta yönetmen, "Ayşecik" serisinin bazı filmleriyle "Uğurlugiller", "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 140'ın üzerinde film ve diziye yönetmen olarak imza attı, 28 filmin senaryosunu kaleme aldı.

Tüm yaşamını sinemaya adayan Gülyüz, son olarak 2014'te başrollerini Gürgen Öz, Seda Bakan ve Ersel Şibil'in paylaştığı "Zaman Makinesi 1973" filmini izleyiciyle buluşturdu.

2017'de Sinema Onur Ödülü'nü aldı

Gülyüz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2017'de düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü

Yeşilçam sinemasında sevilen birçok projede imzası olan Gülyüz, bir röportajında o günleri şu sözlerle aktarmıştı:

"(Oyuncular) Şimdi de astronomik ücretler alıyorlar ama o zaman şimdiki gibi nakit para yoktu. Senetle çalışılırdı. O dönem manevi açıdan daha çok tatmin oluyorlardı. Türkan'a (Şoray), Nebahat'e (Çehre), Fatma'ya (Girik) hayranım, hala bu işi yapıyorlar. Çok zor bir dönemden geçtiler çünkü. O zamanlar şimdiki gibi makyöz, terzi filan yoktu. Kendileri yapardı makyajlarını, hatta kıyafetlerini bile."

Oyuncu Ediz Hun'un "Kamera karşısındaki sanatçıdan en üstün verimi alabilecek yönetmen" dediği Gülyüz'ün yaşamını, yazar Bercuhi Berberyan, "Aram Gülyüz: Yeşilçam'ın En Üretken Muzip Yönetmeni" adlı kitabında kaleme aldı.

Unutulmaz eserleri Türk sinemasına miras bırakan Gülyüz, 1 Eylül 2018'de hayatını kaybetti. Gülyüz'ün cenazesi, isteği üzerine sade bir törenle Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Gülyüz'ün yönetmenliğini üstlendiği bazı yapımlar şöyle:

"Zaman Makinesi 1973", "Otel Divane", "Ağlamak Yok", "Aşk Beklemez", "Zeynep", "Utanmaz Adam", "Evlat", "Şen Kahkahalar", "Yasemince", "Bir Demet Kahkaha", "Tatlı Kaçıklar", "Cümbüş Sokak", "Sevdiğim Adam", "Yaşamak", "Uğurlugiller", "Süper Damat", "Püf Noktası", "Karmakarışık", "Kadersiz Kullar", "Hoşgeldin Ramazan", "Afrodit", "Melek Yüzlü Cani, "Günahsız Yetim", "Babalar da Ağlar", "Aşkın Kanunu Yoktur", Uyanıklar Dünyası", "Oğlum İçin", "Kader Yolcuları", "Alçaklar Cehenneme Gider", "Ayşecik Bahar Çiçeği", "Ret Kit", "Ömercik Babasının Oğlu", "Kahraman Delikanlı", "Ayşecik/Fakir Kızın Romanı", "Ayşecik Yuvanın Bekçileri", "Ana Kalbi", "Galatalı Mustafa", "Gariban", "Sevdalı Kabadayı", "Sokakların Kanunu", "Temem Bilakis", "Aşk ve Yumruk", "Sensiz Yıllar."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk sinemasının üretken yönetmeni Aram Gülyüz - Son Dakika


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