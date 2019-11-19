TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSMİ YILDIZ KENTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pazar günü 91 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in cenazesi, Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Levent'teki Afet Yolal Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter'in yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN MÜTEVAZILIĞI, İNSANLARA OLAN KATKISI, SAYGISI, SEVGİSİ"

Cenaze törenine katılan oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter ile aralarında yaşanan bir diyaloğu anlattı. Kırmızıgül, "Oyunculuğunun ve yönetmenliğinin yanı sıra beni en çok etkileyen mütevazılığı, insanlara olan katkısı, saygısı, sevgisi. Ben ona ilk gittiğimde evinde elimi, ayağımı nereye koyacağımı şaşırmıştım. Nasıl teklif edecektim Beyaz Melek'i. Bana 'hikayeyi anlat' dedi. Hikayeyi anlatmaya başladım. Çok heyecanlandım 'anlatma, okumak istiyorum' dedi. Tam çıkarken, kim yönetecek bu filmi diye sordu. Yönetmen arayışındayız dedim. 'Sen çekersen, ben oynarım' dedi" ifadelerini kullandı.

"YILDIZ KENTER DÜNYA ÇAPINDA BİR SANATÇIYDI"

Sanatçı Erol Evgin de "Türk tiyatrosu efsane bir sanatçısını yitirdi. Bir zincirin son halkasıydı diyebilirim. Müşfik Kenter, Şükran Güngör biz onları izleyerek mutlu olduk, dünyamızı aydınlattılar. Yıldız Kenter dünya çapında bir sanatçıydı. Çok mütevazı, çok alçak gönüllü ömrü boyunca da Türk tiyatrosunu yaşatabilmek için çalıştı, çabaladı. Bir İstanbul hanımefendisiydi" diye konuştu.

"MESLEĞİNDE ÇOK BAŞARILI BİR HAYAT YAŞADI, YERİ ASLA DOLMAYACAK"

Cenaze törenine katılan oyuncu Perran Kutman da öğrencilik döneminde Yıldız Kenter ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. "Mesleğinde çok başarılı bir hayat yaşadı. Yeri asla dolmayacak" diyen Kutman, Onun sayesinde saygıyı öğrendik, mesleğimize tutkuyu öğrendik. Bu bile bir sanatçı için yeterlidir. O kadar güzel günler geçirdik ki. Ben çok çekinirdim. Birinci sınıfta oynuyordum. Yan gözle 'acaba beğeniyor mu' diye hep Yıldız Kenter'e bakıyordum. 'Perrancığım yan göz yan göz bana bakıp durma çünkü göz göze gelmemiz gerekiyor' demişti. Keşke o günlere geri dönsem" diye konuştu.

"İSTANBULLUYU KENTER TİYATROSUYLA BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

Cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter tiyatrosunun yaşatmak adına çalışacaklarını ifade ederek, "Üzgünüz, umuyorum ona layık olacak şekilde hem Kenter tiyatrosunu yaşatmak adına atacağımız adımlar hem de ailesiyle beraber karar vererek en özgün haliyle toplumla buluşturmak kararlığımızda onun mirasına, onun bıraktıklarına saygıyı İstanbul halkı adına göstermiş oluruz. Çok hızlı davranacağız. Zaten aileyle görüşme halindeydik. İstanbulluyla çok büyük emekler verdiği Kenter tiyatrosuyla buluşturmuş olacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in cenazesi alkışlar eşliğinde uğurlandı. Yıldız Kenter'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Havadan Cenaze töreni

-Cenaze töreni

-Törene katılanlar

-Cenaze namazı

-Helallik alınması

-Tabutun omuzlanması

-Genel ve detaylar

- İstanbul