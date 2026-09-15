"Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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"Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabının tanıtımı yapıldı

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Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyazısını kaleme aldığı "Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı ile "Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a" belgeselinin tanıtımı yapıldı. Programda Kürşad Zorlu, Ahiliğin UNESCO listelerine alınması için çalışma yürütüldüğünü ve Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak yeni bir platformun hayata geçirileceğini açıkladı.

Ankara'da " Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı ile " Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a" belgesel filminin tanıtımı yapıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak yeni bir platformun hayata geçirileceğini duyurdu.

ERDOĞAN BAŞYAZISINI KALEME ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyazısını kaleme aldığı "Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı ile "Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a" belgesel filminin tanıtım programı Ankara'da gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de katıldı.

ALA: BÖLGESEL İŞBİRLİKLERİ ÇOK ÖNEM KAZANACAK

Efkan Ala, dünyada belirsizliğin giderek derinleştiğini belirterek gelecek dönemde bölgesel işbirlikleri ve ittifakların önem kazanacağını söyledi. Türkiye'nin Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmeler karşısında inisiyatif aldığını belirten Ala, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerinin önemine vurgu yaptı.

AHİLİK İÇİN UNESCO ADIMI

Kürşad Zorlu ise Ahiliğin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne, ardından da Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Zorlu, Türk devletlerinin kültür bakanlıklarıyla birlikte hareket ederek Ahilik geleneğini ortak şekilde dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

"DİJİTAL TİCARETİ BAŞLATACAK PLATFORMU HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Türk devletlerinin toplam millî hasılasının yaklaşık 2,2 trilyon dolara ulaştığını belirten Zorlu, devletler arasındaki ticaret hacminin kendi dış ticaretlerinin yüzde 8,5'i seviyesinde olduğunu ifade etti.

Türk Devletleri arasında Dijital Ekonomi Anlaşması'nın imzalandığını hatırlatan Zorlu, "İnşallah yakın bir zamanda zirvemizin ardından Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçiriyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermek istiyorum." dedi.

Zorlu, platform sayesinde şirketlerin Türk devletleri arasında ve dünya ile dış ticaret işlemlerini dijital ortamda daha hızlı gerçekleştirebileceğini belirtti.

ERDOĞAN: AHİLİK EŞSİZ BİR MEDENİYET TASAVVURUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kitabın başyazısında Ahiliğin yalnızca bir esnaf ve sanatkâr örgütlenmesi olmadığını vurgulayarak, "Ahilik, salt bir esnaf ve sanatkar örgütlenmesi olmanın çok ötesindedir. İnançta sebatı, dilde açıklığı, sözde düzgünlüğü ve malda helalliği esas alan, ticareti ve emeği yüksek bir ahlak nizamıyla teçhiz eden eşsiz bir medeniyet tasavvurudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan 'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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