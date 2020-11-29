Türkiye: 71-73

Ay yıldızlılar, grubundaki 5'inci maçında 20 Şubat 2021 tarihinde İsveç ile karşılaşacak.

Hollanda karşısında müsabakaya Shane Larkin , Melih Mahmutoğlu , Göksenin Köksal, Berkan Durmaz ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 41-37 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, parkeden 73-71'lik skorla galip ayrıldı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı , Hollanda 'yı 73-71'lik skorla mağlup etti.

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