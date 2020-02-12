Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum'da yapıldı - Son Dakika Spor

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum'da yapıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan 'İş Birliği Protokolü' kapsamında Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum'da düzenlendi.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum'da yapıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan 'İş Birliği Protokolü' kapsamında Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum'da düzenlendi.


İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan turnuva 8 kategori ve iki aşamalı olarak yapıldı. İlkokul kategorisinde Mangala, Pentago, Equilibrio, Q-Bitz oyunları, Ortaokul kategorisinde Mangala, Reversi, Pentago, Kulami oyunları düzenlendi. 22 ilçeden 72 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk aşaması il düzeyinde yapıldı. 4 İlkokul, 4 Ortaokul olmak üzere 8 kategori birincileri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz yaptığı açılış konuşmasında, "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, oyunu akıl ve zekayla birleştiren temasıyla çocuklarımızın eğitimini destekleyecektir. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın çok yönlü gelişmelerini desteklemek, onları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetleri sürekli olarak destekliyoruz" diye konuştu.


Konuşmalardan sonra kurdele kesimi ile açılış yapıldı.


Turnuvaya katılan öğrenciler, "Öğretmenlerimizle videolar izledik, okulda en iyi oynayan arkadaşlarımızla alıştırmalar yaptık. Tatil boyunca mangala hakkında araştırmalar yaptım. İlçe yarışmasında birinci oldum. Sonra ki hedefim Antalya'da Erzurum'u temsil etmek. Mangala ders çalışırken beynimin rahatlamasını sağlıyor hem de eğlendirici bir oyun" dediler.


İlk önce yarışmalarda okul ayağının yapıldığını belirten Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Hakemi Yüksel Bilgin ise, "Okul ayağında birinci olanlar ilçe yarışmalarına katıldı. Ortaokul ve ilkokul kategorisinde ayrı ayrı yarışmalar yapıldı. İlkokul kategorisinde Mangala, Pentago, Equilibrio, Q-Bitz oyunları, Ortaokul kategorisinde Mangala, Reversi, Pentago, Kulami branşlarında yarışmalar yapılıyor. Burada derece elde eden öğrencilerimiz Antalya'da ki yarışmaya katılacaklar" şeklinde konuştu.


Dereceye giren öğrencilerden birinci olana madalya ve hediye öğretmenine çeyrek altın ve kupa, ikinci olan öğrenciye madalya ve hediye öğretmenine çeyrek altın ve kupa, üçüncü olan öğrenciye madalya ve hediye öğretmenine çeyrek altın ve kupa verilecek.


Turnuvanın ikinci aşaması olan Türkiye Şampiyonası ise 7-8-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak ve Türkiye şampiyonları belirlenecek.


Turnuvaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Tüm Akıl Oyunları Federasyonu İl Formatörü Milli Eğitim İl Koordinatörü Bülent Gündoğdu, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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