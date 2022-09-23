Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz Açıklaması

23.09.2022 11:38
Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz Açıklaması

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, 8 Eylül'de hayata gözlerini yuman Kraliçe Elizabeth'e 2008'deki Türkiye ziyaretinde Türk yemeklerinden oluşan menü hazırladığını belirterek, Kraliçe ve Prens Philip'in menüdeki sütlacı keyifle yediğini söyledi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, 8 Eylül'de hayata gözlerini yuman Kraliçe Elizabeth'e 2008'deki Türkiye ziyaretinde Türk yemeklerinden oluşan menü hazırladığını belirterek, Kraliçe ve Prens Philip'in menüdeki sütlacı keyifle yediğini söyledi.

Şef Açıköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kraliçe'ye yemek yapmanın onurunu yaşadığını dile getirdi.

Kraliçenin 15-16 Mayıs 2008'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Açıköz, "Kraliçe bu ziyaretinde Ankara'da Sheraton Otel'de konakladı. Kraliçe'nin ziyaretinden bir hafta önce Buckingham Sarayı'ndan gelen bir ekip, saray kuralları ve Kraliçe'ye yapılacak hizmetler konusunda otel çalışanlarına eğitim verdi." dedi.

"Sütlacı keyifle yedi"

Şef Açıköz, Kraliyet ekibinin Kraliçe için İngiliz menüsü hazırlanması talebinde bulunduğunu kaydederek şunları aktardı:

"Kraliçe'nin perhizine uygun porsiyon ve içerikte bir İngiliz menüsü düşünülürken, Kraliçe'nin Türk yemekleri yemesinde ısrarcı oldum. İngiltere Büyükelçiliğindeki arkadaşların da devreye girmesiyle Kraliyet ekibiyle perhize uygun porsiyon ve içerikte Türk yemekleri yapılmasında anlaştık. Türk mezelerinden oluşan başlangıç tabağı, cızbız alaturka ve sütlaçtan oluşan menüyü, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip keyifle yedi. Sütlacı Kraliçe'ye buzdan el şeklinde özel bir sunumla bizzat ben servis ettim. Odadan saray kuralları gereği üç adım geri çekilerek çıkacakken, Kraliçe kısık bir sesle 'Chef' diye seslenip, 'Bu nedir?' diye sordu. Türk mutfağına özgü süt ve pirinçten yapılan bir tatlı olduğu yanıtını verince, sütlacı keyifle yemeye başladı."

"Kraliçeye hünkarbeğendi yapmak isterdim"

Türk mutfağının dünyanın en özgün ve zengin mutfaklarının başında geldiğini vurgulayan Açıköz, Kraliçe Elizabeth'in de Türk mutfağına oldukça ilgili olduğunu söyledi.

Kraliçe'nin Türk mutfağını otantik bulduğunu ifade eden Açıköz, "Kraliçe et yemeklerini seviyordu, tatlıyla da arası oldukça iyiydi. Kraliçe'ye o dönem cızbız alaturka yerine saray mutfağımızın en özgün lezzetlerinden biri olan hünkarbeğendi yapmak isterdim." diye konuştu.

Dünya liderlerine Türk yemekleri

Açıköz, Kraliçe Elizabeth'in o dönemki ziyaretinden oldukça memnun ayrıldığını belirterek, otel çalışanları olarak kendisini törenle uğurladıklarını söyledi.

Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama, yeni Başkan Joe Biden, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, mevcut Başkan Vladimir Putin, eski İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de aralarında olduğu kişilere yemekler yaptığını anlatan Açıköz, dünya liderlerine Türkiye ziyaretleri sırasında Türk yemekleri yedirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım? ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım? Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı Mehmet Dinçerler Bakın Nerede Ortaya Çıktı! Mehmet Dinçerler Bakın Nerede Ortaya Çıktı!
Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement