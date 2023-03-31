Doğu illerinden birisi değil! Dün gece o kentte sıcaklık eksi 20 santigrat olarak ölçüldü - Son Dakika
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Doğu illerinden birisi değil! Dün gece o kentte sıcaklık eksi 20 santigrat olarak ölçüldü

31.03.2023 14:22

Türkiye, kurak geçen kış mevsiminin ardından mart ayının bitimine ramak kala soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok ilimizde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20,2 santigrat dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı, Gerede'nin Samat köyünde eksi 20,2 derece kaydedildi.

İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK DE BOLU'DA

Türkiye'nin en soğuk ikinci ve üçüncü yerleri de Bolu'dan oldu. Hava sıcaklığı Bolu merkeze bağlı Batı Karadeniz Araştırma Ormanı'nda sıfırın altında 20,1, Dörtdivan ilçesinde ise sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'de en soğuk gece eksi 20,2 derece ile Bolu'da yaşandı

TÜRKİYE NİSAN AYINDA KIŞI YAŞIYOR

Bitlis'te sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah iş yerlerine gitmek üzere evlerinden çıkanlar, kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar sürprizi ile karşılaştı. Karla mücadele ekipleri, özellikle ana yoları açık tutmak için çalışma başlattı.

Ne Ardahan ne Van ne de Erzurum! Dün gece bu ilimizde termometreler eksi 20 dereceyi gördü

Van kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan, Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok balıkçı teknesi olumsuz hava şartları nedeniyle göle açılmazken, meteoroloji yetkilileri kar yağışının kısa sürede etkisinin azalacağını söyledi.

Türkiye'de en soğuk gece eksi 20,2 derece ile Bolu'da yaşandı

ERZURUM

Erzurum'da iki gündür aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Belediye ile Karayolları ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattığı kentte, sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlkbahar ayında çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte gece hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçüldü.

Türkiye'de en soğuk gece eksi 20,2 derece ile Bolu'da yaşandı

KARS

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Kars'ta da iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor. Karla kaplanan kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ağaç ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 25 santimetreye ulaştı.

Türkiye'de en soğuk gece eksi 20,2 derece ile Bolu'da yaşandı

ARDAHAN

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Kaynak: AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu illerinden birisi değil! Dün gece o kentte sıcaklık eksi 20 santigrat olarak ölçüldü - Son Dakika
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