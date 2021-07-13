Üye Girişi
Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler - Son Dakika

Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler

13.07.2021 16:10

Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz dönemi 'Telafidebendevarım' programı kapsamında Muğla'da renkli etkinlikler düzenlenirken, Türkiye'de ilk defa Ula Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından 'Telafide ben de varım'...

Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz dönemi 'Telafidebendevarım' programı kapsamında Muğla'da renkli etkinlikler düzenlenirken, Türkiye'de ilk defa Ula Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından 'Telafide ben de varım' şarkısı seslendirildi.

MUĞLA - Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafidebendevarım' sloganı ile başlattığı 5 Temmuz 31 Ağustos tarihlerini kapsayan programı Muğla'da çeşitli etkinlikler ile devam ediyor.

Program kapsamında öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabiliyor. Muğla genelinde 500'den fazla okulda 5 bine yakın etkinlik düzenlenirken, yaz tatili için diğer illerden Muğla'ya gelen öğrenciler de bu etkinliklerden yararlanabiliyor.

Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın da katıldığı etkinliklerin Ula ayağında Ula Göleti çevresinde bisiklet sürüşü, okçuluk eğitimi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ula Göletinin eşsiz manzarası çevresinde Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürü Değer Topuz, okul müdürleri ve öğrenciler bisiklet turu gerçekleştirdi. Ula Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin Ula göletinde düzenlenen etkinlikte okulun okçuluk takımı gösteri sundu. Öğrenciler etkinlikte hem öğrendiler, hem de eğlendiler.

'Telaidebendevarım' şarkısını seslendirdiler

Ula Göletinde düzenlenen 'Telafidebendevarım' etkinliğinde Türkiye'de ilk defa bir okul öğrencileri tarafından Telafide ben de varım şarkısı öğrenciler tarafından gitar eşliğinde seslendirildi. Öğrencilerin seslendirdiği şarkıyı dinleyen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, şarkının stüdyoda seslendirilmesi için çalışma başlatılmasını istedi.

Pandeminin olumsuzluklarını atmaya çalışıyorlar

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 'Telafidebendevarım' programı kapsamında, çocuklarla birlikte telafi eğitimi programında yer alan etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Çay, "Ula Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencilerimiz ile mavi ile yeşilin buluştuğu Ula Göletinde önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız pandemi dönemindeki birtakım olumsuz olabilecek durumlara karşı çocuklarımızı hem psikolojik, hem sosyolojik, hem de akademik yönlü olarak desteklemek; yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenebilecekleri ortamlarla ve etkinliklerle onları buluşturmak" dedi.

500 okulda 5 binden fazla etkinlik

İl Müdürü Emre Çay, Pandemi sürecinde evde, kapalı ortamda çocukların çok kaldığını ve sosyalleşmeye ihtiyaçları bulunduğunu belirtirken, bu nu da 'Telagidebendevarım' programı kapsamında Muğla genelinde 500 okulda 5 binden fazla etkinlik içinde yer alan por, sanat, kültür gibi birtakım aktivitelerle çocukları, ara verilen dönemden tekrar hızlı bir şekilde telafi ederek çok yoğun bir şekilde yeni eğitim-öğretim yılına hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler
Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler
Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler
Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Muğla, Ula, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu 20:00 Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi 19:43 Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü 19:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı 18:08 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu 17:46 Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 17:05 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi         
19:45
Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı         
19:32
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar         
19:06
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi         
18:44
Şahan Gökbakar'a Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi         
17:48
Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı         
17:23
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü         
15:49
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 20:48:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de ilk defa 'Telafidebendevarım' şarkısını seslendirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement