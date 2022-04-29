YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: "Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir" - Son Dakika
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YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: "Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir"

29.04.2022 21:42

YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: "Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ten Uluslararası YÖK burslusu öğrenciler ile iftar yemeğinde buluştu.

YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: " Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir"

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ten Uluslararası YÖK burslusu öğrenciler ile iftar yemeğinde buluştu. Özvar,"Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerimiz uluslararası rekabet gücünü artırmış vaziyetteler."dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi'nde YÖK'ten Uluslararası YÖK burslusu öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Öğrenciler, Özvar'ı çiçek taktimiyle karşıladı. Okunan duaların ardından iftarını açan öğrenciler, yemeğin ardından öğrencilerle sohbet etti. İftara, 15 ülkeden 80'e yakın öğrenci katıldı.

"15 farklı ülkede 80'den fazla uluslarası öğrencimizle birlikte bir iftar programındayız"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,"Bugün Marmara Üniversitesi'nin evsahipliğinde 15 farklı ülkede 80'den fazla uluslarası öğrencimizle birlikte bir iftar programındayız. İçinde Ukraynadan gelen Ukraynalı öğrencilerimiz vardı. Ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, İran, Bosna, Gambiya, Türkmenistan ve Endonezya gibi dünyanın farklı ülkelerinden ülkemizde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerimizle birlikte olmuş olduk. İftarlarımızı yaptık bundan sonra şimdi ben kendinilerini dinleyeceğim. Türkiye'deki eğitimin yerini soracağım, üretim durumlarını soracağım. Memnun olup olmadıklarını öğreneceğim ve akabinde hem onlar hakkında hem ülkemiz hakkında birlikte sohbet gerçekleştirmiş olacağız."şeklinde konuştu.

"Ülkemiz, önümüzdeki yıllarda uluslararası öğrencilerin uğrak yeri haline gelecektir"

Sözlerine devam Özvar,"Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerimiz uluslararası rekabet gücünü artırmış vaziyetteler. Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir önce bunun altını çizmem lazım. Dünya ölçeğinde lisans düzeyinde kaliteli eğitim vermenin yanı sıra öğrenciler açısından Türkiye'yi cazip kılan ikinci şey ise kalitenin yüksek olmasıyla birlikte eğitim masraflarını uluslarası öğrenciler açısından gelişmiş ülkelerdeki masraflarla mukayese edildiğinde çok daha düşük düzeyde kalmış olmasıdır. Bu iki cazibe, Uluslarası öğrenciler için Türkiye'yi destinasyon merkezi haline getirmektedir. Ülkemiz, önümüzdeki yıllar çok daha fazla sayıda uluslararası öğrencilerin uğrak yeri haline gelecektir."dedi.

YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir
YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir
YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir
YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir
YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir
YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir
YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir
YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir
YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir

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Marmara Üniversitesi, Erol Özvar, Türkiye, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar: 'Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir' - Son Dakika


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