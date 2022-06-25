Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkıyor: İlk detaylar - Son Dakika
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Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkıyor: İlk detaylar

25.06.2022 21:53
Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkıyor: İlk detaylar

Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkarılacağı açıklandı. İşte milletvekili tarafından yapılan açıklama ve il olmasına karar verilen ilk ilçe!

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen gelişmelerden birisi de, Türkiye'deki il sayısının artırılacağı açıklaması oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye'yi hedefliyoruz." ifadesini kullanmıştı. Ülkemizdeki il sayısının 100'e çıkacağına dair ilk açıklama geldi.

İl sayısı 100'e yükseliyor: Ahlat il oluyor!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılan AKP İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, kısa süre sonra gerçekleştirilecek bir etkinlik ile Ahlat'ın il olacağını duyurdu ve şöyle devam etti;

Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkıyor: İlk detaylar

'İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanı'mızın beraber verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim.'

Bu haber üzerine kullanıcıların attığı bazı tweet'ler şu şekilde;

Madem ki il sayısı 100 oluyorsa bakalım biz hangi plakayı alacağız: )

— MasalKızı???+??????? (@Karr365) June 25, 2022

81 ili tek nefeste sayan amca, il sayısı 100 e çıkıncada bekliyorum senden bir şov

— Batuhan (@kilci_batuhan) June 25, 2022

İl sayısı 100'e çıkarılması planlanıyormuş, doğruluğu tartışılır ama bence yapılacaksa il yapılması gereken ilçeler şunlar: Çorlu, Gebze, Ayvalık, Bodrum, Yüksekova, Cizre, Kahta, Elbistan, Şereflikoçhisar, Polatlı, Alanya, Merzifon, Erbaa, Bandırma, Akhisar, Tatvan, Tufanbeyli

— 57 (@StefanBanach8) June 25, 2022

YORUMLAR
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CHP'li Ünsal: 'Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar' CHP'li Ünsal: 'Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar'
Kaynak: Shiftdelete

Milletvekili, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkıyor: İlk detaylar - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkıyor: İlk detaylar - Son Dakika
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