Türkiye'den ABD'ye ticari diplomasi atağı - Son Dakika
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Türkiye'den ABD'ye ticari diplomasi atağı

13.03.2022 10:44
Türkiye'den ABD'ye ticari diplomasi atağı

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, ABD'de Ticari Diplomasi Etkinlikleri düzenlenecek.

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, ABD'de Ticari Diplomasi Etkinlikleri düzenlenecek.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 14-18 Mart 2022'de ABD'ye gidecek.

Heyet, Washington ve New York'ta, ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye-ABD ilişkileri, ekonomik iş birliğinde yeni ufuklar ve potansiyel ekonomik iş birliği alanlarının görüşüleceği ziyaret programına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Cemil Ertem ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve iş insanları katılacak.

Heyet, Türk ve Amerikalı iş insanları ile görüşmeler yapacak, ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile Birleşik Devletler Ticaret Odasını ziyaret edecek.

Atlantic Council düşünce kuruluşunda da ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin artırılması konusunda görüşmelerde bulunacak heyet, Amerikalı ve uluslararası basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Program çerçevesinde, transatlantik ihracatında Türkiye'nin rolünün artırılmasına yönelik paneller ve ticari diplomasi çalıştayları da düzenlenecek. New York'taki Türkevi'nde, "Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri" ve "Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi" başlıklı paneller yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TİM tarafından ortak düzenlenen ve dört gün sürecek programın, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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