Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi - Son Dakika

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi

Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı Navtex mesajında Limni Adası'nın Lozan Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le videokonferans görüşmesi yaparken, Doğu Akdeniz´deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

SAKIZ'DAN SONRA İKİNCİ KEZ

24-25 Eylül'deki AB liderleri zirvesinde önemli adımların atılması beklenirken, Türkiye bir Navtex daha yayınladı. Limni Adası için yayınlanan NAVTEX'te Lozan Barış Antlaşması vurgusu yapıldı.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nı silahlandırmasından sonra verilen ikinci Lozan mesajında şu ifadeler kullanıldı: "Limni Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir."

SON OLARAK 3 NAVTEX YAYINLANMIŞTI

Türkiye son olarak, 3 ayrı Naxtex duyurusu ile 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi'nde. 21-27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağını duyurmuştu.

Ayrıca, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin görev süresinin uzatıldığına ilişkin de bir Navtex duyurusu yapılmıştı.

Türkiye'den bir Lozan Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi

Türkiye, Lozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:14

Son Dakika Güncel Türkiye'den bir 'Lozan' Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi - Son Dakika


Son Dakika

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