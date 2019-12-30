Türkiye'den cephe hattında görev yapan Azerbaycan ordusuna moral konseri - Son Dakika
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Türkiye'den cephe hattında görev yapan Azerbaycan ordusuna moral konseri

6 saat önce

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliğince (ATİB), Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü ve yılbaşı dolayısıyla konser düzenlendi.

Türkiye'den cephe hattında görev yapan Azerbaycan ordusuna moral konseri, System.String[]

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliğince (ATİB), Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında, Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü ve yılbaşı dolayısıyla konser düzenlendi.

Ağdam bölgesinde düzenlenen konseri Türkiye'nin Bakü Büyükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Ağdam Valisi Vagif Hasanov, ATİB Başkanı Cemal Yangın, askerler ve bölge halkı izledi.

Büyükelçi Özoral, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir millet, iki devlet olduğunu söyleyerek bu anlayışla cephe hattında görev yapan askerler ve bölge halkıyla birlikte olmak istediklerini söyledi.

Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Özoral, "Bu geçmişte de böyleydi gelecekte de böyle olacaktır. Türkiye'den sonra en fazla şehitliğimizin olduğu ülke Azerbaycan. Bu hiç boşuna değil. 1918'de nasıl 1130 şehit verdiysek bundan sonra da Türkiye olarak aynısını yapmaya hazırız. Bizler Azerbaycan'a bağımsızlığını kazandıktan bu yana her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Özoral, ATİB'in Ağdam bölgesi için düşündüğü sanayi bölgesi planı olduğunu hatırlatarak, "Bunu da inşallah yakın zamanda hayata geçireceğiz." diye konuştu.

ATİB Başkanı Yangın da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cephe bölgelerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi yönünde talimatı olduğunu, bu nedenle Ağdam'da sanayi mahallesi kuracaklarını bildirdi.

İş adamları olarak vatana borçlarını ancak bu şekilde ödeyebileceklerini belirten Yangın, "İş adamları savaşı ekonomik olarak yaparlar. Biz de savaşı Ağdam'dan başlatacağız." dedi.

Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı konser, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Askerler ve bölge halkı ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Konserde, Azerbaycan ordusuna bağlı özel birlikler de gösteri sundu.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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