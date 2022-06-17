Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...

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Hükümet'in, düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uyguladığı dört ayaklı strateji sonuç verdi. Bugüne kadar 2 milyon 626 bin 295 mültecinin sınırdan geçerek Türkiye'ye gelmesi engellendi. İşte dört ayaklı stratejinin ayrıntıları:

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERİYOR

Dört ayaklı stratejinin ilk ayağını, sorunun kaynağı olan ülkede, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle olayların çözüme ulaştırılması için atılması planlanan adımlar oluşturuyor. Bu konuda Afganistan ve Ukrayna örnek gösterilirken, siyasi sorunların çözülmesine yönelik destek girişimlerinin yanı sıra, TİKA ve Kızılay gibi kurumlar aracılığıyla gönderilen insani yardımlar etkili oluyor.

VAN'A ÖZEL HAREKAT VE JANDARMA TAKVİYESİ

Van, Iğdır ve Ağrı gibi kritik illerdeki sınırlarda duvarların bu yıl sonuna kadar tamamlanması düzensiz göçü önlemede yüzde 90'ın üzerinde bir katkı sağlayacak. Ayrıca, Van'a yaklaşık 1.000 Polis Özel Harekât ve 1.080 Jandarma personeli takviyesinin yanı sıra, Van Gölü'ne de Sahil Güvenlik personeli gönderildi. Bu unsurlar, termal kamera, gece görüş cihazları ve optik kuleler gibi teknolojiyle desteklenecek. Böylelikle İran sınır güvenliği sağlanmış olacak.

GÖÇ ROTALARI İLE GÜZERGAHLAR OLUŞTURULDU

12 vali koordinatör olarak görevlendirildi, göç rotaları ile güzergâhlar oluşturuldu ve buralara güvenlik birimleri yerleştirildi. Türkiye gazetesinin haberine göre bu sayede, 39 bin 314 organizatör ve 1 milyon 246 bin 376 göçmen yakalandı.

YAKALANANLAR SINIR DIŞI EDİLİYOR

Bu stratejinin dördüncü ayağını da yakalananların sınır dışı edilmesi oluşturuyor. Bu yıl 110 bin 968 kişi yakalanırken, bunların 35 bini sınır dışı edildi.