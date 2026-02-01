Türkiye Gaz İhtiyacını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Gaz İhtiyacını Artırıyor

Türkiye Gaz İhtiyacını Artırıyor
01.02.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, sıvılaştırılmış gaz alımını günde 200 milyon metreküpe çıkaracaklarını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki 2 yılda şu anda 160 milyon metreküp olan, yani bizim ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz gazın neredeyse yarısını sıvılaştırılmış şekilde karşılama hedefini biraz daha ileri götüreceğiz ve günlük 200 milyon metreküplük bir gazı inşallah gemilerle alır hale geleceğiz" dedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Terminali'nde bulunan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi'nin 139'uncu transferini inceledi. Burada açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Bugün burada BOTAŞ'ın 2018 yılında devreye aldığımız Ertuğrul Gazi FSRU gemimizi görüyorsunuz. Türkiye tabii doğal gazda çok önemli bir ülke. Vatandaşlarımızın özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsiminde çok daha yoğun bir şekilde hissettiği doğal gaz ihtiyacının bir kısmını biz malumunuz boru hatlarımızla ama yine önemli bir miktarını, son dönemde yaptığımız yatırımlarla sıvılaştırılmış bir şekilde gemilerle alıyoruz. Ülkemize gemilerle gelen sıvılaştırılmış doğal gazı da tekrar sistemimizde kullanabilmek için gazlaştırmamız gerekiyor. Arkamızda görmüş olduğunuz bizim Ertuğrul Gazi gemimiz işte bu işlevi yerine getiriyor ve günde yaklaşık 28 milyon metreküp sıvı haldeki doğal gazı gaz fazına döndürüyor" diye konuştu.

17 İLİN DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Son 8 yılda 140'a yakın, gemiden gemiye bu transferin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Şu an bu işlemin arkamızda gördüğünüz üzere 139'uncusu gerçekleştiriliyor. Şimdi içinde bulunduğumuz Hatay ilimiz olmak üzere Osmaniye ve bu civardaki yaklaşık 17 ilin kış aylarında ihtiyaç duyduğu gazı aslında biz buradaki bu tesisimizden, bu gemimizden sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu, bölgemizin arz güvenliği için hakikaten çok önemli. Şimdi tabii kendi gazımızı da üretiyoruz. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, boru hatlarıyla komşularımızdan aldığımız doğal gaz ve özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi son yıllarda yaptığımız yatırımlarla çok önemli bir miktarda doğal gazı da gemilerle alır hale geldik. Bu, ülkemizin hem çeşitlendirme açısından hem daha uygun fiyatlı rekabetçi fiyatlarla gaza erişimimiz için önemli. Burada 7 gün 24 saat çalışan bir ekibimiz var" ifadelerini kullandı.

İKİ YENİ FSRU TESİSİ PLANLANIYOR

İki yeni FSRU tesisi planlaması içerisinde olduklarının müjdesini veren Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bugün vesilesiyle şunu ifade etmek isterim; biz inşallah önümüzdeki süreçte bu tesisin yanına bir tane daha bir 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda onun da mühendislik çalışmasını bitirip BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi iki katına çıkaracağız. Yine Akdeniz'de bir başka FSRU planımız var. Dolayısıyla önümüzdeki 2 yılda şu anda 160 milyon metreküp olan, yani bizim ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz gazın neredeyse yarısını sıvılaştırılmış şekilde karşılama hedefini biraz daha ileri götüreceğiz ve günlük 200 milyon metreküplük bir gazı inşallah gemilerle alır hale geleceğiz. Dörtyol yeni bir FSRU ile iki katına çıkacak, buraya yeni bir tesis daha yapıyoruz. İnşallah Akdeniz'de Gazipaşa-Anamur arasındaki bir lokasyonda da yeni bir FSRU ile artık çok daha güçlü bir şekilde doğal gaz altyapımızı hazır hale getireceğiz."

Kaynak: DHA

Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Gaz İhtiyacını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
08:16
ABD bugün İran’a saldıracak mı Trump’tan son dakika açıklaması geldi
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
07:58
Trump’ı zora sokacak görüntüler Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış
07:46
Türkiye, Suriye’den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
03:19
Hamas’tan son 24 saatte katliam yapan İsrail’e rest
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest
02:45
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 09:43:24. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Gaz İhtiyacını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.