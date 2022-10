Tgs, "Sansür Yasasına" Karşı Dilekçeleri TBMM'ye İletti: "Seçim Hesaplarınıza Basın Özgürlüğünü Alet Etmeyin"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS); internet medyası ve sosyal medyada yeni yaptırımlar öngören "sansür yasasına" karşı imzalanan dilekçeleri TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere iletti. TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş, "Lütfen seçim hesaplarınıza basın özgürlüğünü alet etmeyin. Bu sansür yasasını geri çekin" dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS); yarın TBMM Genel Kurulu gündemine alınması beklenen; internet medyası ve sosyal medyada yeni yaptırımlar öngören yasa teklifine karşı toplanan imzaları TBMM'de grubu bulanan siyasi partilere iletti.

TGS Ankara Şubesi, TBMM önünde bir araya gelerek, Meclis'te dilekçeleri elden partilerin grup başkanvekillerine iletirken, diğer illerde ise dilekçeler postanelerden Meclis'e yollandı.

TGS Ankara Şube, Meclis Parkı'nda bir araya gelerek, topluca Meclis'e giriş yaptı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de gazetecilere destek verdi. Gazeteciler dilekçeleri imzalamadan önce TBMM Basın Kapısı'nda açıklama yaptı.

CHP'li Bülbül, "sansür yasasına" karşı CHP'nin görüşünün net olduğunu dile getirerek, "Basını özgür olmayan ülkede demokrasi olmaz. Anayasal hak ve özgürlükler kullanılamaz. Vatandaşın haber alma hakkı bir kenara itilir. Bu çerçevede hukuk devleti, basın özgürlüğü diyoruz. Anayasal hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla vatandaşlar tarafından kullanılması diyoruz. Bunun da çaresi net. Demokrasi ve özgürlükleri doğru şekilde vatandaşa suna bilmek ve uygulamada kullanabilmek. Bu nedenle bu basın ve sansür yasasının Meclis gündeminden çıkarılması ve basın özgürlüğünü sağlayacak tüm yasal düzenlemelerin hemen yapılması gerekmekte" dedi.

TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş ise "Tarihin en büyük karartma girişimi ile karşı karşıyayız. Dezenformasyon yasası adı altında getirdikleri sansür yasasına karşı bugünden itibaren her yerde, her alanda mücadele yürüteceğimizi söylüyoruz. Dilekçelerimizi hazırladık, tüm grup başkan vekillerine bu dilekçeleri vereceğiz. Dilekçelerde dile getirdik. Bu sansür yasası her yönüyle Anayasa'ya aykırıdır. Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan örneğini verdi, sansür yasasını getirirken. Lütfen seçim hesaplarınıza basın özgürlüğünü alet etmeyin. Bu sansür yasasını geri çekin" diye konuştu.