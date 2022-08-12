Kiralık Konut Metrekare Fiyatı En Fazla Artan İl, Yine Kocaeli Oldu - Son Dakika
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Kiralık Konut Metrekare Fiyatı En Fazla Artan İl, Yine Kocaeli Oldu

12.08.2022 13:38
Kiralık Konut Metrekare Fiyatı En Fazla Artan İl, Yine Kocaeli Oldu

Türkiye genelinde haziran ayında kiralık konut metrekare fiyatı en fazla artış gösteren il olan Kocaeli, temmuz ayında da yüzde 13 oranıyla ilk sırada yer aldı. Satılık konut fiyatında ise yüzde 17’lik yükselişle Adana birinci oldu.

Türkiye genelinde haziran ayında kiralık konut metrekare fiyatı en fazla artış gösteren il olan Kocaeli, temmuz ayında da yüzde 13 oranıyla ilk sırada yer aldı. Satılık konut fiyatında ise yüzde 17'lik yükselişle Adana birinci oldu.

Emlak platformu Hepsiemlak, temmuz ayı endeksini bugün açıkladı. Hepsiemlak'ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu "Temmuz 2022 Emlak Endeksi" sonuçlarına göre; Türkiye genelinde satılık-kiralık konut fiyatı gelişmeleri şöyle oldu:

"KOCAELİ KİRALIK KONUTTA İKİ AYDIR ZİRVEDE: Haziran ayında kiralık konut metrekare fiyatı en fazla artış gösteren il olan Kocaeli, temmuz ayında da yüzde 13 oranıyla ilk sırada yer aldı. Yüzde 10 oranıyla Mersin ve İstanbul ikinci sırada yer alırken yüzde 8'lik artışla Adana listeye üçüncü sıradan girdi. Türkiye genelinde 2021 yılının aynı dönemine göre kira oranları karşılaştırıldığında ise kiralık konutlarda yıllık en fazla yükseliş, yüzde 256 oranla Tekirdağ'da oldu. Tekirdağ'ı yüzde 219 ile Kocaeli, yüzde 185 ile Mersin, yüzde 183 ile de Ankara ve Antalya takip etti.

SATILIK KONUTTA YÜZDE 17 ARTIŞLA ADANA İLK SIRADA: Satılık konut fiyatında ise geçen ay ile karşılaştırıldığında yüzde 17 fiyat artışı ile Adana ilk sırada yer aldı. Yüzde 14 ile Yalova ikinci sırada yer alırken yüzde 12'lik artış ile Karaman, Zonguldak ve Samsun üçüncü sırayı paylaştı. Satılık konutta yıllık artışlara baktığımızda ise yüzde 236 oranıyla Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya, haziran verilerinde de yine en fazla artış gösteren il olmuştu. Yüzde 232 ile Adana ikinci sırada yer alırken Mersin yüzde 222 artış oranıyla üçüncü sırada yer aldı."

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Kaynak: ANKA

Kocaeli, Türkiye, Adana, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Kiralık Konut Metrekare Fiyatı En Fazla Artan İl, Yine Kocaeli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiralık Konut Metrekare Fiyatı En Fazla Artan İl, Yine Kocaeli Oldu - Son Dakika
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