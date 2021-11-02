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Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne doğru - Son Dakika

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne doğru

02.11.2021 16:59
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne doğru

Girişimci İşadamları Vakfının (GİV) gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer alacağı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Girişimci İşadamları Vakfının (GİV) gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer alacağı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde 3-4 Kasım'da düzenlenecek zirve, üniversiteler, teknoparklar, start-up'lar ve Ar-Ge merkezlerinden girişimcilerin projeleri yatırımcılarla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlik, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve KOSGEB iş birliği, Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıkları, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası ve Ticaret Odasının destekleriyle gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında bu yıl 680 proje başvurusu alan "8. GİV Girişimcilik Ödülleri" de sahiplerini bulacak.

Sergi ve ödül töreninden oluşan, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer alacağı etkinlik, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda yapılacak.

"Burayı girişimci merkezi olarak görüyoruz"

GİV Başkanı Mehmet Koç, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi ile Konya'da büyük heyecan yaşanacağını söyledi.

Zirvede 8. GİV Girişimcilik Ödülleri töreninin de gerçekleştirileceğini aktaran Koç, "Konya'nın kendi özel girişimciliğinin yanı sıra savunma sanayisinden tarıma, bilgisayar oyunları sektörüne kadar 8 oturumda işin uzmanları sunum yapacak. Bu oturumlara katılanlar önemli tecrübe kazanacaktır. Konya'da olması bir şans, burayı girişimci merkezi olarak görüyoruz." diye konuştu.

Koç, Konya'daki öğrenciler başta olmak üzere yatırımcı ve girişimcilere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"İşini yeni kurmuş olanlara ve büyütmek isteyenlere çağrımız; burada çok sayıda proje olacak. Bu projelerin girişimcileri burada olup sunum yapacak. Girişimci adayıysanız lütfen gelin fikrininiz sunun. Burada yatırımcılar olacak. Yatırımcıysanız buradaki girişimcilerin projelerini inceleyin. Muhtemeldir ki; hayatınızın en önemli projesi 3-4 Kasım'da buradaki projelerden birisi olabilir. Bu çalışmamız, Konya'nın iş dünyasından yerel yönetimlerine kadar geniş kesimden hüsnü kabul gördü. Programa büyük katılım, ilgi ve alaka olacağını düşünüyoruz. Yarınki programın açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, video konferans üzerinden onurlandıracak."

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne doğru
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne doğru
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne doğru
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne doğru

Selçuklu, Türkiye, Kongre, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne doğru - Son Dakika


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