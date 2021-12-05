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'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU

05.12.2021 18:10

TÜRK Kızılay tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen 'Türkiye Gönüllülük Ödülleri' sahiplerine verildi.

TÜRK Kızılay tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen 'Türkiye Gönüllülük Ödülleri' sahiplerine verildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde 20 kişiye ödülleri dağıtıldı. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 'Türkiye Gönüllülük Ödülleri' programının, başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün fertlerini iyilikte yarışmaya ve gönüllü olmaya teşvik edeceğine inanıyorum dedi.

Ödül takdimi öncesinde Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay Gönüllü Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık konuşma yaptı. Kızılay'ın kendi gönüllüleri ve Türkiye'nin dört bir yanındaki iyilikseverler arasından belirlediği 20 adaya ödülleri teslim edildi. Gönüllülük çalışmalarını akademik alanlarda destekleyen İstanbul Üniversitesi ve insani yardım ve gönüllülük konularında destek veren Halkbank, 10 gün boyunca Bozkurt selinde görev alan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yusuf Rençber, Sivas'ın Akıncılar ilçesi Elibüyük köyünde 15 yılda 8 bin 500'ün üzerinde ağaç dikmeyi başaran 71 yaşındaki Selim Petek gibi kurum, kuruluş ve kişiler ödüle layık görüldü. Programa 81 ilden Kızılay personeli-gönüllüsü katıldı. Programda Türk Kızılay'ın çektirdiği tanıtım filmleri yayınlandı.

BU İŞE GÖNÜL VERENLER OLMAZSA BİZ BU İŞİ YAPAMAYIZ

Türkiye Gönüllülük Ödüllerinde konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Her yıl 2.5 milyon gönüllümüz kan bağış noktalarında hiç tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak için bağış yapıyor. Biz bu kanları Türkiye'de 1500 hastaneye gönderiyoruz. Yıllık yaklaşık 6 milyon insan bu kanlarla hayata tutunuyor. 11 milyon vatandaşımız kan bankasına, 800 bin vatandaşımız ise TÜRKÖK'e kayıtlı. Biz ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında bir köprüyüz. Bu işe gönül verenler olmazsa biz bu işi yapamayız. Sizsiz olmaz, sensiz olmaz ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU
'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU
'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU
'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU
'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU

Kızılay, Türkiye, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika
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