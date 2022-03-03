Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı

03.03.2022 19:27

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 40 ilden 690 sporcunun katılımıyla Kırıkkale'de başladı.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 40 ilden 690 sporcunun katılımıyla Kırıkkale'de başladı.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. 6 Mart gününe kadar sürecek şampiyonada 40 ilden 400 erkek, toplam 690 sporcu ter döküyor. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin yıllardır haltere yeni yetenekler ve şampiyonlar kazandıran il olduğunu belirtti.

"CİDDİ ANLAMDA BİR POTANSİYEL VAR BURADA"

Kırıkkale'de halter alanında bir potansiyelin olduğunu anlatan Ünlü, Kırıkkale ilimiz haltere yeni yetenekler kazandıran şampiyonluklar kazandıran bir ilimiz. Ciddi anlamda bir potansiyel var burada. Yıldızlar müsabakasını özellikle burada yapmamızın sebeplerinden bir tanesi Kırıkkale'deki altyapının sağlam olması. Burada bir sürü yıldız sporcumuz var. Hayrettin Kurnaz Hocamız Kırıkkaleli. Konya'da açılan Türkiye hazırlık olimpiyat merkezinde buradan baya sporcuların olması. Bu nedenle de gerek il müdürlüğümüz gerek sayın valimiz, gerek belediye başkanımız son derece ilgili ve alakalı oldu. Çok da güzel bir organizasyon düzenleyeceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar da her şey güzel" dedi.

"BİZİM AMACIMIZ YENİ NAİM'LER, HALİL'LER VE TANER SAĞIR'LAR YETİŞTİRMEK"

Gençlerin çok iyi bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ünlü, "Devletimizin bize verdiği bu imkanları en iyi şekilde kullanıp ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Önümüzde de Avrupa ve dünya şampiyonaları var. En önemlisi de ülkemizde yapılacak İslami Oyunlar var. Akdeniz Oyunları var Cezayir'de. 2024 olimpiyat oyunlarının da hazırlıklar var. Bizim amacımız yeni Naim'ler, Halil'ler ve Taner Sağır'lar yetiştirmek. Biz o kadar Naim gibi Halil gibi yeni yetenekleri aynı şekilde aynı başarılara ulaştıramazsak da olimpiyatlarda kürsüye çıkacak sporcular keşfetmek" diye konuştu.

"EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp de, "Müsabakalar heyecanlı devam ediyor. 40 tane ilden katılan 690 tane sporcu ile müsabakalar devam ediyor. Bu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm personelimiz ile beraber organizasyonun eksiksiz güzel bir şekilde gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

(Hasan Ay/ İHA)

Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı
Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı
Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı
Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı
Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı
Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı

YORUMLAR
500
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti

Kırıkkale, Türkiye, oyunlar, Halter, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement