TRABLUSŞAM - "Tahıl Koridoru Anlaşması" kapsamında Lübnan'ın ilk gemisi limana yanaştı - Son Dakika
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TRABLUSŞAM - "Tahıl Koridoru Anlaşması" kapsamında Lübnan'ın ilk gemisi limana yanaştı

26.09.2022 16:21

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan "Tahıl Koridoru Anlaşması" kapsamında Ukrayna'dan hareket eden Lübnan'ın ilk tahıl gemisi limana ulaştı.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan "Tahıl Koridoru Anlaşması" kapsamında Ukrayna'dan hareket eden Lübnan'ın ilk tahıl gemisi limana ulaştı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam limanına gelen, ay çiceği ve mısır yüklü gemiyi, Trabluşsam Limanı Müdürü Ahmed Tamer ve Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh karşıladı.

Geminin karşılama töreninde kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Ostosh, ülkesinin tüm gıda krizinin önüne geçmeyi hedeflediğini belirterek, yaşanan olumsuzluklara rağmen anlaşmadan bu yana Ukrayna limanlarından yaklaşık 1.6 milyon ton tahıl ürünün ihraç edildiğini söyledi.

BM ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki öncü rolüne değinen Ostosh, "BM ve Türkiye ile yapılan anlaşmadan sonra Odessa Limanı tahıl ihracatına açıldı. Bu anlaşmadan sonra Odessa'ya 220 adet yük gemisi geldi. Çoğunluğu Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere toplamda 500 milyon ton tahıl yüklemesi yapıldı. Bizim için de önemli olan bu ihracatı yukarıya çıkarmaktır." dedi.

Bu yılın ilk 7 ayında da 325 bin ton buğdayın Lübnan tarafından ithal edildiğini aktaran Ostosh, "Bu buğdayın 210 bin tonu yani yaklaşık ithalatın yüzde 63'ü Ukrayna'dan gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

Trablusşam Limanı Müdürü Ahmed Tamer de Ukrayna'nın zor bir süreçten geçmesine rağmen Lübnan'ın yanında durduğunu ve tahıl ihracatını gerçekleştirdiğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.

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'Tahıl Koridoru Anlaşması' kapsamında Lübnan'ın ilk gemisi limana yanaştı 'Tahıl Koridoru Anlaşması' kapsamında Lübnan'ın ilk gemisi limana yanaştı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübünde konuştu: ( 2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübünde konuştu: ( 2)
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Lübnan, Güncel, Son Dakika

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