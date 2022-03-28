Türkiye, İtalya ile 15. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Türkiye, İtalya ile 15. kez karşılaşacak

28.03.2022 09:55
Türkiye, İtalya ile 15. kez karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İtalya ile tarihinde 15. kez karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İtalya ile tarihinde 15. kez karşılaşacak. İki ülke arasında oynanan son karşılaşma olan Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e 3-1 kaybeden Türkiye, Kuzey Makedonya'ya sahasında elenen İtalya ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, tarihinde İtalya'ya karşı 14 maça çıktı. 2'si Avrupa Şampiyonası olmak üzere, Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 2, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 2, Akdeniz Oyunları'nda da 3 maçta İtalya'ya karşı sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar, 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı. Millilerin bugüne kadar Gök Mavililer'e karşı galibiyeti bulunmuyor.

EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli gerçekleşen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Merih'in kendi kalesine kaydettiği golle öne geçen İtalya, Immobile ve Insigne'nin golleriyle de sahadan sahadan 3-0 galip ayrılmış, turnuva sonunda da kupaya uzanan takım olmuştu. Euro 2000 Finalleri'nde de karşılaşan iki ülke arasındaki karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik sonuçla İtalya olmuştu. Dünya Kupası umutlarını kaybeden iki takım, Konya'da ilk kez karşı karşıya gelecek. 14 maç sonunda İtalya'ya 8 gol atan Ay-Yıldızlılar, kalesinde ise 26 gol gördü.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

20.05.1949 - Akdeniz Oyunları (2-3)

11.12.1953 - Akdeniz Oyunları (0-1)

26.06.1955 - Akdeniz Oyunları (1-1)

02.12.1962 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-6)

27.03.1963 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri (0-1)

13.01.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-0)

25.02.1973 - Dünya Kupası Elemeleri (0-1)

23.09.1978 - Özel maç (0-1)

03.03.1984 - Özel maç (1-2)

21.12.1994 - Özel maç (1-3)

11.06.2000 - Euro 2000 (1-2)

20.11.2002 - Özel maç (1-1)

15.11.2006 - Özel maç (1-1)

11.06.2021 - Euro 2020 (0-3)

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Türkiye, İtalya ile 15. kez karşılaşacak

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Kaynak: İHA

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