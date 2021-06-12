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Türkiye-İtalya maçının dış basın yansımaları - Son Dakika

Türkiye-İtalya maçının dış basın yansımaları

12.06.2021 11:22
Türkiye-İtalya maçının dış basın yansımaları, System.String[]

EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye-İtalya karşılaşması dış basında geniş yankı buldu.

EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye- İtalya karşılaşması dış basında geniş yankı buldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz, Alman ve İtalyan gazeteleri, İtalya Milli Takımı'nın baskılı bir oyunla Türkiye'ye mağlup ettiğini ifade etti.

Dış basında Türkiye-İtalya maçının yansımaları şu şekilde: CNN SPORTS: İTALYA, EURO 2020 AÇILIŞINDA TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜN PERFORMANSLA ZAFERE ULAŞTICNN Sports haberinde, ev sahibi İtalya'nın Türkiye'ye karşı baskın bir futbol sergileyerek 3-0'lık  galibiyet elde ettiğini ifade etti. Roma'daki önemli gecede İtalya Milli Takımı'nın rakibinin birkaç fersah üzerinde performans sergilediğini okuyucularına duyuran CNN Sports, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin vuruşlarının İtalya'ya hak edilmiş bir zafer kazandırdığını belirtti. BBC SPORTS: İTALYA İÇİN SAHA İÇİ VE DIŞINDA MÜKEMMEL BİR GECEBBC Sports, maçın açılışında ünlü tenor Andrea Bocelli'nin İtalyan operası Nessun Dorma'yı seslendirmesine atıfta bulunarak, İtalya'nın savunma bloğuna övgüde bulundu. İtalya ekibinin formda olduğunu ifade eden BBC Sports, ilk kez bir Euro maçında üç gol attıklarını belirtti.THE GUARDIAN: İTALYA, TÜRKİYE'YE KARŞI BASKIN OYUNLA GALİP GELDİİngiliz gazetesi The Guardian, Turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya'nın 16 bin taraftarın önünde sabırlı bir oyun sergileyerek 3 gol kaydettiklerini bildirdi. DAILY MAIL: İTALYA; IMMOBİLE, INSIGNE VE MERİH DEMİRAL'IN GOLLERİYLE 3-0 GALİPİngiliz Daily Mail Gazetesi, İtalya, Türkiye'yi kolaylıkla mağlup ederek şampiyonaya harika bir başlangıç yaptı. Manci'nin takımı oyunun savunmasını kilit yaparak, maçı domine etti.  Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golden sonra Immobile, takımının ikinci golünü kaydetti. İtalya, düzensiz Türkiye'ye karşı baskı uyguladı. Sonrasında Lorenzo Insigne'nin muhteşem golü ile maçın skoru belirlendi. BILD: MAMMA MİA, İTALYANLAR GÜÇLÜ! Almanya'nın Bild Gazetesi, "İtalya, Türkiye'yi 3-0 yenerek harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Şampiyonası'nda hak edilmiş bir zafer oldu. Mancini'nin öğrencilerinin oyunu kontrol altında tuttuğunu belirterek, futbolcuların sabırlı olduklarını ve harika iş çıkardıklarını, seyircinin İtalya ekibine yardımcı olduğunu söyledi.STERN: İTALYA, TÜRKİYE'YE AÇILIŞ MAÇINDA ŞANS TANIMADIAlmanya'nın Stern Gazetesi, "İtalya Milli Takımı'nın büyük başarısı. Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalyanlar, Türkiye'ye karşı 3-0'lık galibiyet elde etti. Zafer asla tehlikede değildi."LA GAZZETTA DELLO SPORT: MAVİ GÖSTERİ!İtalya'nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, 3-0'lık galibiyeti, "Mavi gösteri" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Gazete, Merih Demiral'in kendi kalesine attığı golün ardından Immobile ve Insigne ile sahadan 3 - 0 galip ayrıldığına vurgu yaptı.LA STAMPA: IMMOBILE İLK GECEYİ AYDINLATTIİtalya'nın önde gelen gazetesi La Stampa, Immobile'nin oyununa dikkat çekerek, şampiyonın ilk gecesini aydınlattığını ifade etti. Immobile'nin ilk golü attıktan sonra yaptığı asistle Insigne'nin golüne katkı sağladığını belirten La Stampa, İtalyan ekibin mücadelede sakinliğini koruyarak, rakiplerini felç ettiğini belirtti.

Türkiye-İtalya maçının dış basın yansımaları

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye-İtalya maçının dış basın yansımaları - Son Dakika Spor


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