Türkiye-İtalya maçının dış basın yansımaları

EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye- İtalya karşılaşması dış basında geniş yankı buldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz, Alman ve İtalyan gazeteleri, İtalya Milli Takımı'nın baskılı bir oyunla Türkiye'ye mağlup ettiğini ifade etti.