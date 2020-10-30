Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Datça ve Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Araştırma Derneğine bağlı 24 kişilik arama kurtarma ekibi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli teçhizatla bölgeye hareket etti.

Ula'ya bağlı Gökova'da bir araya gelen MAG-AME'den 12 kişilik ekip ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekiplerinin 12 gönüllüsü, Bodrum ilçesinden deprem bölgesine hareket etti.

Bölgeye ulaşan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerinin, İzmir Bayraklı'da çöken 8 katlı binadaki kurtarma çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremden dolayı çok üzgün olduklarını, bölgeye gidecek ekiplere maddi manevi her türlü desteği verdiklerini söyledi.