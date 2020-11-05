Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi - Son Dakika

Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi

05.11.2020 16:01

Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi Balıkesir'den İzmir'e yardım eli Balıkesir'de, Valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan; kuru gıda, battaniye temel ihtiyaçların içerisinde bulunduğu yardım kolileri 3 tırla İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi

Balıkesir'den İzmir'e yardım eli

BALIKESİR - Balıkesir'de, Valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan; kuru gıda, battaniye temel ihtiyaçların içerisinde bulunduğu yardım kolileri 3 tırla İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve AFAD görevlileri ile birlikte AFAD İl Müdürlüğü önünden, içerisi koli dolu 3 tır, İzmir'e dualar ile gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın koordinasyonuyla İzmir'de meydana gelen ve milletçe bizi yasa boğan vatandaşlarımızı kaybettiğimiz ve acılarını derinden paylaştığımız İzmirli vatandaşlarımıza bir yardım eli uzatıyoruz. Balıkesir Valiliği koordinasyonuyla üç tırımızı yola çıkarıyoruz. Her şeyden önce hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Devletimizin tüm imkanları İzmir için seferber edildi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi'nden, AFAD'tan, Sağlık İl Müdürlüğümüzden, Emniyet Müdürlüğümüzden destek için ekiplerimizi ilk andan itibaren hızlı bir şekilde İzmir'e intikal ettirdik. Ayvalık, Gönen, Bandırma ve Dursunbey ilçelerimizden de dört sivil toplum kuruluşumuz da İzmir'e giderek çalışmalara iştirak etti.

Bugün de kaymakamlıklarımız vasıtasıyla sosyal yardımlaşma vakıflarımızın organizesiyle çok güzel yardım toplama faaliyeti gerçekleştirdik. Gönüllü olarak vatandaşlarımız da yardıma koştular. Ben her şeyden önce Balıkesir Valiliği'ne, AFAD'a, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne kaymakamlıklarımıza, OSB yönetimine, iş insanlarımıza, sanayi kuruluşlarımıza destek sağladıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Balıkesir İzmir'e desteğini ulaştırıyor

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın öncülüğünde tabi afete en seri en etkili şekilde müdahalelerini gerçekleştirdiklerini belirten Vali Şıldak "Şimdi de bin 704 standart gıda kolisi, 625 battaniye, 625 kilo toz şeker, 11 bin 100 litre sıvı yağ, bin adet kolonya, 12 bin adet su olmak üzere üç tırımızı İzmir'e gönderdik. Devletimiz, milletimizle birlikte milletimiz her zaman devletinin yanında Balıkesir bu vesile ile İzmir'e desteğini ulaştırıyor. Yardımlarda bulunanların yardımlarını Allah kabul etsin ve bir daha da böyle acılar bizlere yaşatamasın diye de temennide bulunmak istiyorum" dedi.

Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi
Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi
Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi
Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi
Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi
Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi

Hasan Şıldak, Balıkesir, Valilik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'den İzmir'e 3 tır yardım kolisi gönderildi - Son Dakika


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