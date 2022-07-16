Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Vakıf Bütçesindeki Fahiş Artışı Hizmet Genişlemesine ve Döviz Kurundaki Artışa Bağladı

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Vakfa ayrılan kaynağın bu yıl yüzde 52 artışla 1 milyar 871 milyon TL'ye yükseltilmesinin gerekçesini, "Vakfın önceki yıla oranla 2022 bütçesinde yer alan yeni yatırım hedefleri ile eğitim faaliyetlerinde bulunan ülke sayısının 44'ten 76'ya, okul sayısının 345'ten 493'e, eğitim merkezi sayısının 13'ten 26'ya, yurt sayısının 41'den 55'e çıkarılması ile hizmet genişlemesinin doğurduğu kaynak ihtiyacı bütçesinde artışa neden olmuştur. Ayrıca Vakfımızın faaliyet alanı yurt dışı olduğu için döviz kuru değişimleri de bütçe revizyonunda dikkate alınmıştır" diye açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yurt dışındaki FETÖ okullarını devralarak eğitim faaliyetlerini sürdürmek üzere kurulan ve bakanlık bütçesinden önemli oranda pay ayrılan Türkiye Maarif Vakfı ile ilgili dört soru önergesine yanıt verdi. Özer, 25 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Maarif Vakfı'na 1 milyar 871 milyon 857 bin TL'ye kadar kaynak aktarılabilmesine ilişkin sorulara yanıtı, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı'na bıraktı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün imzalı yanıta göre Vakfa, 2016 için 90 milyon TL, 2017 için 241 milyon TL, 2018 için 351 milyon TL, 2019 için 541 milyon TL, 2020 için 684 milyon TL, 2021 yılı için 1 milyar 231 bin TL, 2022 yılı için 1 milyar 871 milyon TL kaynak ayrıldı.

Akgün'ün yanıta göre Türkiye Maarif Vakfı, bu haziran itibariyle 234'ü FETÖ/PDY iltisaklı kurumlardan devralınanlar olmak üzere 406 okul, 1 yükseköğretim kurumu, 21 eğitim merkezi, 44 yurt ile 49 ülkede faaliyet yürütüyor.

Birol Akgün, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ayrılan kaynağın bu yıl 1 milyar 871 milyon TL'ye kadar çıkarılmasının sebebini ise döviz kuruna bağladı. Akgün, şunları kaydetti:

"Vakfımızın temel eğitim faaliyetlerinin icrası ve zorunlu sebeplerle hizmet genişlemesinden kaynaklı olarak faaliyet giderlerindeki artış sebebiyle önceki yıllara nazaran bütçe ihtiyacı artabilmektedir. Türkiye Maarif Vakfı'nın önceki yıla oranla 2022 bütçesinde yer alan yeni yatırım hedefleri ile eğitim faaliyetlerinde bulunan ülke sayısının bir önceki yıl sayılarına göre 44'ten 76'ya, okul sayısının 345'ten 493'e, eğitim merkezi sayısının 13'ten 26'ya, yurt sayısının 41'den 55'e çıkarılması ile hizmet genişlemesinin doğurduğu kaynak ihtiyacı da bütçesinde artışa neden olmuştur. Ayrıca Vakfımızın faaliyet alanı yurt dışı olduğu için döviz kuru değişimleri de bütçe revizyonunda dikkate alınmıştır."

Akgün, bütçede yeniden artış planı olup olmadığı sorusunu ise "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından takdir edilecektir" diye yanıtladı.

EK BÜTÇEDE DE 482 MİLYON ÖDENEK AYRILMIŞTI

TBMM'de 29 Haziran'da kabul edilen ek bütçeyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ek ödeneklerde Türkiye Maarif Vakfı'na, "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" başlığı adı altında 482 milyon 524 bin TL ek bütçe ayrılmıştı.

NE OLMUŞTU

Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1,87 milyar TL'ye kadar kaynak aktarılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere 25 Mayıs 2022'de yürürlüğe girmişti. Böylece Vakfa ayrılan kaynak, önceki yıla göre yüzde 52 oranında artırılmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıl Maarif Vakfı'na 1 milyar 231 milyon TL'ye kadar para aktarılması kararı almıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Maarif Vakfı'na geçen yıl 1 milyar 77 milyon TL aktarıldığını açıklamıştı.

AMACI NEDİR, NE ZAMAN KURULDU

Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar açmak, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve AR-GE çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla 17 Haziran 2016'da kuruldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışındaki 220 FETÖ okuluna el konulmuş ve buralar Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmişti.

Birol Akgün'ün başkanlığını yaptığı mütevelli heyeti içinde eski AKP milletvekilleri de bulunuyor. Vakıf, 67 ülkede 427 eğitim kurumu ile faaliyette bulunuyor.