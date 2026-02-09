Türkiye, Mavi Bayrak Sayısında 3. Sırada - Son Dakika
Türkiye, Mavi Bayrak Sayısında 3. Sırada

Türkiye, Mavi Bayrak Sayısında 3. Sırada
09.02.2026 11:21
Türkiye, 2025'te 577 mavi bayraklı plajı ile dünyada 3. sırada yer alacak. Antalya öncü durumda.

MAVİ bayrak sayısında dünyada 3'üncü sırada yer alan Türkiye'de, başvuru süreci sona erdi. Mayıs ayında ödüllerin açıklanacağını belirten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Mavi bayraklı bir plajda tatil yapan insanlar, denize gönül rahatlığıyla girebiliyor. Çünkü bu plajlar; çevre yönetimi, su kalitesi, güvenlik hizmetleri ve sağlık kriterleri açısından düzenli denetleniyor" dedi.

Dünyada 51 ülkede, kentlerdeki yüzme alanlarında, sürdürülebilirliği desteklemek için mavi bayrak programı uygulanıyor. Türkiye, 2025 yılında 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat ile mavi bayrak almaya hak kazanarak, dünyada en çok mavi bayrak sahibi ülkeler arasında İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3'üncü sıradaki yerini korudu. Antalya da 233 mavi bayraklı plajı ile listenin zirvesine yerleşti. Mavi bayrak ödülünü almaya hak kazanmak için plajların 33, marinaların ise 25 kriteri karşılaması gerekiyor.

'DANİMARKA'YA İLETİLDİ'

Turizm faaliyetlerinin niteliğini artırmada mavi bayrağın etkili olduğunu söyleyen TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Mavi bayrak, her yıl yeniden başvurulması gereken ve çevresel standartlar açısından belirli kriterlere sahip uluslararası bir çevre ödülüdür. Türkiye'de başvuruları sezon başlamadan önce, kasım-aralık döneminde alıyoruz. Geçen ocak ayında ulusal jüri toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye genelinde mavi bayrak ödülüne başvuran plajların dosyaları kabul edilerek, değerlendirmeye alındı. Ulusal jürimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşuyor. Ulusal jüride uygun bulunan dosyalar, gerekli incelemelerin ardından Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'na (FEE) değerlendirilmek üzere Danimarka'ya iletildi" diye konuştu.

'MAVİ BAYRAKLI PLAJDA TATİL YAPANLAR, DENİZE RAHATLIKLA GİREBİLİYOR'

2026 yılı mavi bayrak ödüllerinin mayıs ayında açıklanacağını ifade eden Ergiydiren, "Gelişen turizm anlayışıyla birlikte gerek yerli gerek yabancı turistler için güvenli, sağlıklı ve belirli hizmet standartlarına sahip tatil alanları büyük önem taşıyor. Mavi bayraklı bir plajda tatil yapan insanlar, denize gönül rahatlığıyla girebiliyor. Çünkü bu plajlar; çevre yönetimi, su kalitesi, güvenlik hizmetleri ve sağlık kriterleri açısından düzenli denetleniyor. Özellikle deniz suyunun her 15 günde bir analiz edilmesi ve sonuçların plaj kullanıcılarıyla şeffaf şekilde paylaşılması, bu güveni oluşturan en önemli unsurlardan biri" dedi.

TÜRKİYE'NİN 2025 YILI TABLOSU

Türkiye'nin temiz plajlarla iyi konumda oluğunu söyleyen Mustafa Ergiydiren, "Türkiye, 2025 yılı itibarıyla sahip olduğu 577 mavi bayraklı plaj ile dünyada 3'üncü sırada yer alıyor. Önümüzde Yunanistan ve İspanya bulunuyor. Bu, ülkemizin sahip olduğu kıyıların ve denizlerin ne kadar değerli olduğunun da bir göstergesi. Mavi bayrak programı aynı zamanda bir katalizör görevi görüyor. Altyapı yatırımlarının gelişmesine katkı sağlıyor. Çünkü mavi bayrak alabilmek için arıtma tesisleri, kanalizasyon sistemleri ve çevresel altyapının düzgün çalışması gerekiyor. Bu başarıda yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yürüttüğümüz iş birliğinin büyük payı var" diye konuştu.

ÇEVRE YÖNETİMİ KRİTERLERİ ARTIRILDI

1993 yılından bu yana kriterlerin değiştiğini belirten Ergiydiren, "Mavi bayrak programı, Türkiye'de 1993 yılından bu yana uygulanıyor. Bu süre içerisinde mevzuatlar, çevre anlayışı ve turizm yaklaşımı önemli ölçüde değişti. Son dönemde iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, erozyonla mücadele, deniz seviyesinin yükselmesine karşı önlemler ve biyoçeşitliliğin korunması gibi konular çevre yönetimi kriterleri içine daha güçlü şekilde dahil edildi. Ayrıca deniz suyu analizlerinde mikroplastiklerin izlenmesi de yeni ve güncel kriterler arasında yer alıyor" dedi.

ANTALYA'NIN PLAJLARI 30 YILDIR MAVİ BAYRAK ALIYOR

Antalya'da 30 yılı aşkın süredir mavi bayraklı plajların olduğunu söyleyen Ergiydiren, "Antalya'da mavi bayrak programının ilk uygulandığı günden bu yana ödülü aralıksız sürdüren plajlar bulunuyor. Manavgat, Çolaklı, Alanya, Kemer ve Göynük bölgelerinde bu örnek plajlar mevcut. Bu plajlar, yaklaşık 30 yıla yakın süredir mavi bayrak kriterlerini kesintisiz yerine getiriyor. Bu hem ülkemiz turizmi hem de çevre bilinci açısından büyük gurur kaynağı. Yurt dışında da Türkiye'yi çok iyi temsil ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

