Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ordu'da, Korgan Belediyesi ve Şoförler Odasınca organize edilen etkinlik için ilçe meydanında bir araya gelenler, Türk bayrakları ile donattıkları yüzlerce araçla da konvoy oluşturdu.

İlçe meydanından itibaren araçlar korna eşliğinde mahalleleri dolaştı. Bir saat süren etkinliğin ardından yeniden meydanda toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehitler için dua edilen programda bir konuşma yapan Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, ordunun ve devletin yanında olduklarını vurgulayarak, "Askerimizin yalnız olmadığını göstermek istedik. Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize başarılar dileriz." dedi.

Kiraz, programa katılanlara teşekkür etti.

Mehmetçiğe destek sloganlarının atıldığı programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, Korgan Şoförler Odası Başkanı Selahattin Çağlan, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe esnafı, şoförler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gümüşhane

Fatih Dolmuş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi 25 şoför, Kale Mahallesi'ndeki durakta bir araya gelerek Türk bayrağı ile süsledikleri midibüsleriyle konvoy oluşturdu.

Şehir girişinden başlayıp klakson çalarak Cumhuriyet ve Atatürk caddelerinde dolaşan konvoya, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Etkinliğin ardından bir değerlendirme yapan kooperatif başkanı Osman Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit düşen 34 vatan evladına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diledi.

Vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede, şanlı ordu ve Mehmetçiğin muzaffer olması için dua eden Şeker, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz toplu taşıma sektörü olarak yıllarca hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Her zaman halkımızla iç içeyiz. Toplumun tüm acıları ve mutluluklarını hep beraber yaşıyoruz. Bu süreçte yine birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Bugün tüm arkadaşlarımızla bu birlik için konvoy oluşturduk. Bizler her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez.' diyoruz."

Giresun

Giresun Üniversitesi Güre yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler, Türk bayraklarıyla yerleşke içerisinde bir süre yürüdü.

Yürüyüş, saygı duruşunun ardından şehitler için duaların edilmesiyle sona erdi.

Şebinkarahisar ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak tekbir getiren grup, Şebinkarahisar Belediyesi önünden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası Tekışık Camisi'nde öğle namazı öncesi gıyabi cenaze namazı kılındı. Şebinkarahisar Müftüsü Hüseyin Buroğlu, şehitler için dua etti.

Programa, Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Şahin Yılancı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Eynesil Mustafa Yüksel İlkokulunda eğitim öğretim gören 120 öğrenci, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için mektup yazdı.

Okulun 3-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sinan Gündoğdu eşliğinde, Mehmetçiğe hitaben yazdıkları mektupları İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti. İlçe Jandarma Komutanı Uğur Ahmet Alkan ve görevli askerler de öğrencilere çikolata ve balon verdi. Bura da öğrencilerden Elif Berfin Topal ve Yağmur Cebeci yazdıkları mektupları okudu.

Artvin

Hopa ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Liman Kavşağı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan binlerce kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak Kaymakamlık önüne kadar yürüdü.

Kaymakamlık önünde şehitlerin isimleri tek tek okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, yaptığı konuşmada, zor bir dönemden geçilen bu süreçte, şerefli bir görev ifa eden Türk ordusunun her daim yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Millet olarak her daim Mehmetçiğin yanında olduklarına dikkati çeken Canpolat, "Ana gayemiz ülkemizin birliği, bütünlüğü ve geleceğe güçlü bir şekilde yol almasıdır. Bu nedenle kullandığımız her cümleye dikkat etmeliyiz. Ordumuzun yanında olmalıyız. Gerçek zaferin kardeşliğimiz, birlik ve bütünlüğümüz olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Konuşmanın adından Kemalpaşa İlçe Müftüsü Mustafa Canlı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Programa, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Hopa Gaziler Muharip Gaziler Dernek Başkanı Şükrü Akbıyık ve vatandaşlar katıldı.



Rize

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) ve 23 sivil toplum örgütü, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için basın açıklaması yaptı.

RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirtti.

Üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini vurgulayan Karamehmetoğlu, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Karamehmetoğlu, masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmanın beklenemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır.

Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz."