Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik sorunu öngörülmüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik sorunu öngörülmüyor

28.09.2022 12:20
Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik sorunu öngörülmüyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hasat edilen patates, tır ve kamyonlarla ülkenin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de bulunan kayadan oyma yeraltı depolarına getiriliyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hasat edilen patates, tır ve kamyonlarla ülkenin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de bulunan kayadan oyma yeraltı depolarına getiriliyor.

Bu yılki rekolteden memnun olan üreticiler, Nevşehir'deki depolara sevk edilen yaklaşık 3 milyon ton patatesin, yeni hasat dönemine kadar ihtiyacı karşılayacağını öngörüyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi ile Kavak ve Ortahisar beldelerinde yer altına oyularak yapılan depolar, tüketicinin patates ve narenciye ihtiyacının yıl boyunca karşılanabilmesi amacıyla hizmet sunuyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu yumuşak tüf kayalara oyulan depolar, patates ve narenciyenin kış boyu bozulmadan muhafaza edilmesine olanak sağlıyor.

Ürünler, yılın her döneminde aynı sıcaklık değerini koruyabilmesi bakımından önem kazanan bölgedeki 250'den fazla doğal depoda bekletilerek, tüketicinin hasattan sonraki aylarda ihtiyacını karşılıyor.

Doğal depolarda patatesin besin değeri kaybolmuyor

Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (PÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köybaşı, AA muhabirine, eylül ayının ilk haftası başlayan patates hasadının, ekim ayı sonuna kadar süreceğini, tarladan alınan ürünün sevkiyatının bölgedeki depolara yapıldığını söyledi.

Depolara alınan ürünün kasım ayından turfanda hasat dönemine kadar tüketicilerin ihtiyacını karşılayacağını belirten Köybaşı, şöyle konuştu:

"Patateste yazlık hasat bitti, kışlık ürün dönemi hasadı sürüyor. Bu yıl rekolte istediğimiz seviyede. Bu rekolte ile kışın patates konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız görülüyor. Türkiye genelinde yılda ortalama 5-6 milyon ton patates hasat edilmektedir. Bunun yarısı tarladan sevk olur yarısı ise Nevşehir'de depolanarak periyodik olarak ülke genelindeki tüketicinin mutfağına sunulur. Doğal depoların özelliği ise patates, yetiştiği yer olan toprağın altından alınıp yeniden toprağın altına girerek besin değeri kaybolmadan muhafaza edilmektedir. Türkiye'de yılda yaklaşık 2,5 milyon ton patates tüketimimiz var. Biz şu anda tohumla birlikte 3 milyon ton patates depolamaktayız."

"Kışın da aynı fiyat dengesini göreceğimizi umuyorum"

Bölgede depo hizmeti sunan firmada görevli ziraat mühendisi Mehmet Kısa da hasatta ortaya çıkan verim tablosunun memnun edici olduğunu, tüketicinin kış boyu patates tedarikinde sorun yaşamayacağını ifade etti.

Yeraltı depolarının enerjiye gerek kalmaksızın doğal ortam sayesinde ürünün bozulmasını engellediğini aktaran Kısa, şunları kaydetti:

"Patates sektörü büyük bir sektör. Ülkemizde patates yetiştiren işinde ehil, donanımlı ve bilgi sahibi çiftçilerimiz var. Hem depolama hem de yetiştiricilik hususunda şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşanmadı, bundan sonra da yaşanacağını düşünmüyorum. Şu anki depo çıkış fiyatları tezgahta pazarda alım yaptığımız fiyatlarla dengeli bir yol izlemektedir. Kışın da aynı tutum ve fiyat dengesini göreceğimizi umuyorum."

YORUMLAR
500
Sdd Genel Başkanı Sami Doğan: Türkiye, Seçim Dürüstlüğü Açısından 165 Ülke Arasında 123'üncü Sırada Sdd Genel Başkanı Sami Doğan: Türkiye, Seçim Dürüstlüğü Açısından 165 Ülke Arasında 123'üncü Sırada Tüik: Hizmet İhracatı 2021 Yılında Yüzde 39,6 Artarak 34,8 Milyar Dolara Yükseldi Tüik: Hizmet İhracatı 2021 Yılında Yüzde 39,6 Artarak 34,8 Milyar Dolara Yükseldi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik sorunu öngörülmüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
14:49 Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar
14:46 Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek
14:43 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak
14:39 Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcılar, kuyumcuya akın etti
14:37 Darbedilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi defnedildi! Acılı babanın yaptığı hareket yürek parçaladı
14:36 Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek
14:10 MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
14:13 Akşener'in "Aday olabilir" çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı
14:05 Bakan Bilgin, sayıları 2 milyonu bulan staj mağdurları için çalışmalara başlanacağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 15:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik sorunu öngörülmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement